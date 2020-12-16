أوباما يدعم الزمالك أمام بيراميدز

دوليه

أصبح صانع ألعاب الزمالك يوسف ابراهيم «أوباما» جاهزا لمواجهة بيراميدز غدا في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز المصري. وغاب أوباما عن الفريق في الفترة الماضية بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الأيام الأخيرة لتجهيزه لمباراة الغد. وشارك أوباما مع الزمالك في ودية أمام فريق الشباب بالنادي وفاز فيها الأول بخماسية نظيفة.

في سياق آخر وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري على تبديل ملعب مباراة طلائع الجيش والزمالك في الجولة السادسة للدوري المقررة يوم 9 يناير المقبل.

وتقرر اقامة المباراة على ملعب الجيش بمحافظة السويس على أن تقام مباراة الدور الثاني بين الفريقين على الملعب الذي يحدده الزمالك.

