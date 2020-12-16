loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أوباما يدعم الزمالك أمام بيراميدز


أصبح صانع ألعاب الزمالك يوسف ابراهيم «أوباما» جاهزا لمواجهة بيراميدز غدا في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز المصري. وغاب أوباما عن الفريق في الفترة الماضية بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.
وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الأيام الأخيرة لتجهيزه لمباراة الغد. وشارك أوباما مع الزمالك في ودية أمام فريق الشباب بالنادي وفاز فيها الأول بخماسية نظيفة.
في سياق آخر وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري على تبديل ملعب مباراة طلائع الجيش والزمالك في الجولة السادسة للدوري المقررة يوم 9 يناير المقبل.
وتقرر اقامة المباراة على ملعب الجيش بمحافظة السويس على أن تقام مباراة الدور الثاني بين الفريقين على الملعب الذي يحدده الزمالك.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة