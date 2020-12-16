«كورونا» يضرب منتخب الشباب المصري

دوليه

وقع المنتخب المصري للشباب في مأزق كبير بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها الفريق اصابة 18 فردا بـ«كورونا». ووفقا لذلك كان سيتم استبعاد الفريق من بطولة شمال أفريقيا المقامة بتونس والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب. لكن المنتخب أجرى مسحة جديدة في معمل آخر بتونس لتظهر النتائج تحول عينات 4 لاعبين الى سلبية. وأعلن بعدها وليد ماهر المتحدث الرسمي والمنسق الاعلامي لمنتخب مصر للشباب خوض لقاء ليبيا. وبات الفراعنة يملكون 15 لاعبا من بينهم حارس مرمى وهو شرط الاتحاد الأفريقي لخوض المباريات الرسمية. ويغيب عن المنتخب خط الهجوم بالكامل وعلى رأسه أسامة فيصل بسبب الاصابة بكورونا كما أن عبد الستار صبري المدرب العام هو من يقود المباراة فنيا مع اصابة المدير الفني ربيع ياسين بالفيروس.

