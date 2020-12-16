قطر تتعهد بنسخة استثنائية في «آسيا 2027»

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سلّم الاتحاد القطري لكرة القدم عبر سفير قطر لدى ماليزيا فهد بن محمد الجزء الرابع والأخير من ملف استضافة كأس آسيا 2027، والذي يتضمن كافة المتطلبات الخاصة بشروط الاستضافة، وفقاً للجدول الزمني المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتؤكد هذه الخطوة التي تأتي تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني في قطر ، والذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، أن الاتحاد القطري ملتزم بتلبية جميع متطلبات الاستضافة بحسب الجدول الزمني المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي، وبما ينسجم مع شروط الاستضافة ومعاييرها. وقد استفاد الاتحاد في سعيه لتنظيم البطولة وفق أعلى المعايير العالمية، من خبراته المتراكمة، ورصيده التنظيمي الهائل، ولاسيما ما تضمنه من بطولات آسيوية أقيمت أخيراً، كمباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقتي الغرب والشرق، والمباراة النهائية للنسخة ذاتها والتي ستقام في التاسع عشر من الشهر الحالي.

وبهذه المناسبة أكد الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري قائلاً:»ستكون قطر جاهزة لتنظيم بطولة كأس آسيا في نسختها الـ 19، مستفيدة من المنشآت الرياضية الحديثة التي ستستضيف بطولة كأس العالم 2022، والتي تزخر بها الدولة وتُعد إرثاً للأجيال القادمة من أبناء القارة الآسيوية. هذا بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة للمشروعات المرتبطة بكأس العالم، من البنية التحتية مثل شبكات الطرق والمرافق المتعددة، وقطاع الضيافة مثل الفنادق بجميع مستوياتها، ووسائل النقل - بما فيها المترو- التي ستكون متاحة للجميع بدون استثناء، وغيرها من المشروعات العملاقة والخدمات المتميزة التي تضمنها?ملف الاستضافة، والتي تنسجم بكليتها مع رؤية الدولة 2030».

وأضاف: «لقد عملنا خلال الفتره الماضية على تجهيز ملف متكامل يلبي جميع معايير الاستضافة من خلال التنسيق مع جميع الجهات المسؤولة في الدولة، والتي نتقدم لها بخالص شكرنا وتقديرنا على جهودها المبذولة في التجهيز لهذا الملف، ونتطلع جميعاً للعمل سوياً على استضافة بطولة كأس آسيا 2027 في قطر، وفق أعلى المستويات التنظيمية العالمية، مرتكزين على رصيدنا التنظيمي الحافل، وواضعين نصب أعيننا الهدف الأسمى، وهو توفير إرث رياضي مستدام لأجيال القارة الآسيوية».

والجدير ذكره، أن الاتحاد القطري سلم الجزء الأول من الملف في السادس والعشرين من أغسطس الماضي، والجزء الثاني الذي تضمن المتطلبات القانونية، في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي ، بينما تم تسليم الجزء الثالث المتعلق بمتطلبات الضمان الحكومي في السادس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، حيث تضمنت جميعها متطلبات شروط الاستضافة، معزَزةً بإرث دولة قطر الحافل في استضافة البطولات والأحداث الرياضية القارية والعالمية.

