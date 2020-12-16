loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الكويت والقادسية واصلا التقدم في «اليد»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 16 ديسمبر 2020

استعاد الكويت صدارة دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد بعد فوزه السهل على السالمية 34-25 ضمن الجولة الرابعة من البطولة التي شهدت انتصار مستحق للقادسية على كاظمة 23-20 أول من أمس.
ورفع الأبيض حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، إلى 8 نقاط في مقدمة الترتيب، فيما رفع القادسية رصيده إلى 7 نقاط في وصافة الترتيب مع العربي صاحب الرصيد ذاته، فيما ظل رصيد كاظمة عند 4 نقاط والسالمية نقطتين.
ويقدم الأبيض عروضا قوية بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي وهو حقق الفوز الرابع على التوالي في البطولة. ولم يجد الكويت أي صعوبة فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية بفضل تميز لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي، في المقابل واصل السالمية تقديم أدائه المتذبذب في البطولة حيث جنى نقطتين من أصل ثمانية لغاية الآن.
وفي المباراة الثانية استمر القادسية في تقديم عروضه القوية وحقق انتصارا مستحقا على كاظمة وضعه في مركز الوصافة مع العربي بالرصيد ذاته.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة