الكويت والقادسية واصلا التقدم في «اليد»

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استعاد الكويت صدارة دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد بعد فوزه السهل على السالمية 34-25 ضمن الجولة الرابعة من البطولة التي شهدت انتصار مستحق للقادسية على كاظمة 23-20 أول من أمس.

ورفع الأبيض حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، إلى 8 نقاط في مقدمة الترتيب، فيما رفع القادسية رصيده إلى 7 نقاط في وصافة الترتيب مع العربي صاحب الرصيد ذاته، فيما ظل رصيد كاظمة عند 4 نقاط والسالمية نقطتين.

ويقدم الأبيض عروضا قوية بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي وهو حقق الفوز الرابع على التوالي في البطولة. ولم يجد الكويت أي صعوبة فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية بفضل تميز لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي، في المقابل واصل السالمية تقديم أدائه المتذبذب في البطولة حيث جنى نقطتين من أصل ثمانية لغاية الآن.

وفي المباراة الثانية استمر القادسية في تقديم عروضه القوية وحقق انتصارا مستحقا على كاظمة وضعه في مركز الوصافة مع العربي بالرصيد ذاته.

