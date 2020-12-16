الفهد: «آسياد 2030» ستكون في أيدٍ أمينة للغاية

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تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط حيث يعقد اجتماع الجمعية العمومية التاسع والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي، وسيكون التصويت على استضافة دورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين عام 2030 في صدارة جدول أعماله. وتتنافس مدينتا الدوحة والرياض عاصمتا قطر والسعودية على استضافة الألعاب الآسيوية عام 2030، وستكون المرة الأولى التي يجري فيها التصويت لاختيار مدينة لاستضافة هذه الألعاب منذ عام 2012.

وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية أكبر الدورات التي يشرف عليها المجلس الأولمبي الآسيوي، وهي ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية حيث يصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من عشرة آلاف رياضي ورياضية من 45 دولة آسيوية.

وأقيمت النسخة الماضية من الألعاب الآسيوية في جاكرتا وبالمبانغ الاندونيسيتين عام 2018، وتقام الدورة التاسعة عشرة في مدينة هانغزهو بالصين من 10 إلى 25 سبتمبر 2022، والنسخة التي تليها في أيتشي-ناغويا باليابان عام 2026. وتحظى الجمعية العمومية بمشاركة واسعة من رؤساء ومندوبي اللجان الأولمبية الآسيوية الوطنية الـ 45، حيث سيحضر ممثلو أكثر من 30 لجنة الاجتماع في مسقط، في حين ستشارك اللجان الأخرى من خلال الاتصال المرئي بسبب تفشي جائحة كورونا. ويترأس الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الاجتماع، ويحضره أيضا العديد من رؤساء الاتحادات الرياضية الدولية، فضلا عن شخصيات رياضية عالمية أخرى منها السويدية غونيلا ليندبرغ أمين عام إتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك».

وقال الفهد: « في نهاية عام صعب، فإنه يسعد المجلس الأولمبي الآسيوي أن يجمع الحركة الأولمبية في آسيا معا في الجمعية العمومية».

وتابع: «نود أن نشكر اللجان الأولمبية الآسيوية الوطنية التي سافر ممثلوها إلى مسقط لحضور اجتماعنا المهم، ونتفهم أيضا الوضع المعقد بالنسبة إلى اللجان الأولمبية الأخرى التي لم يتمكن ممثلوها من الحضور شخصيا بسبب قيود السفر أو البروتوكولات الصحية في دول ومناطق مختلفة».

وأضاف رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي:»نحن على ثقة أن اجتماعنا سيكون سلسا وفعالا وأننا سنواصل إظهار وحدتنا وتعاوننا في مثل هذه الظروف النادرة».

وأجرى المجلس الأولمبي الآسيوي عددا من التجارب لتدريب ممثلي اللجان الأولمبية الحاضرة وتلك التي تشارك عن بعد على إجراءات التصويت الالكتروني.

وقال الفهد:» نحن محظوظون للغاية لأنه لدينا عرضين ممتازين من اثنتين من أروع العواصم في المنطقة. لقد زارت لجنة التقييم في المجلس الأولمبي الآسيوي المدينتين في نوفمبر وأبدت إعجابا بخطط الاستضافة والبرامج الديناميكية القائمة والبنية التحتية الرياضية ذات المستوى العالمي، فضلا عن الشغف الكبير والحماس لاستضافة ألعابنا الآسيوية.»

وأكد: نحن نعلم أن ألعابنا الآسيوية ستكون في أيد أمينة للغاية في عام 2030، وأود أن أشكر ملفي المدينتين على جهودهما وحماسهما. وختم الشيخ أحمد قائلاً: إن المجلس الأولمبي الآسيوي راض جدا عن رزنامته الرياضية للعقد المقبل حيث سيكون لدينا ثلاث مدن مضيفة للألعاب الآسيوية. إن الموعد المقبل المتاح لاستضافة الألعاب الآسيوية سيكون عام 2034 – بعد 14 عاما – وهذا يظهر الثقة في حركتنا الأولمبية الآسيوية».

