فوز كاظمة والقادسية في «السلة»

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حقق كاظمة انتصارا سهلا على الصليبخات 106-63، كما فاز القادسية على اليرموك 92-52 أول من امس ضمن الجولة الثالثة من القسم الثاني لمنافسات المجموعة الثانية من دوري كرة السلة. وبهذه النتائج رفع كاظمة رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع القادسية رصيده إلى 13 نقطة، يليه القرين 11 نقطة، وبرقان 10 نقاط، واليرموك 8 نقاط وأخير الصليبخات 7 نقاط.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام بلاي أوف من 3 مباريات بطريقة المقص. في المباراة الأولى لم يجد كاظمة صعوبة في فرض أدائه منذ البداية، معتمداً على نجم الفريق وقائده أحمد البلوشي في قيادة الهجمات إلى جانب مساندة بدر العثمان، ومحمد الوراد وعبدالعزيز فالح ليتقدم البرتقالي في نهاية الربع الأول 20-10.

وشدد كاظمة قبضته على الربع الثاني وبدأ برفع الفارق عن خصمه الذي وقف عاجزاً عن مجاراة منافسه لينهي كاظمة الربع الثاني 50-26. ولم يختلف الربع الثالث عن سابقه بعد أن استمر البرتقالي في فرض سيطرته على مجريات المباراة بفضل تميز لاعبيه في التسجيل من أسفل السلة ومن خارج القوس لينهي الربع الثالث متقدماً 87-44.

وزج مدرب كاظمة بلاعبيه البدلاء لمنحهم فرصة المشاركة في اللقاء بعد أن ضمن نقطتي المباراة الأمر الذي سمح للصليبخات أن يجاري خصمه في هذا الربع الذي انتهى بالتعادل 19– 19 ليحقق البرتقالي انتصارا مستحقاً 106-63.

ولم تختلف المباراة الثانية عن سابقتها إذ تسيد القادسية اللقاء دون مقاومة حقيقية من اليرموك الذي بدا مستسلماً في بعض أوقات اللقاء، وأنهى القادسية الربع الاول متفوقاً 27-10. وعجز اليرموك عن تسجيل أكثر من 3 نقاط طوال الربع الثاني الذي انهاه القادسية 44-13.

وتحسن اداء اليرموك في الربع الثالث دون أن يتمكن من التفوق على الأصفر الذي واصل رفع الفارق في نهاية الربع 68-33. وانهى القادسية المباراة في الربع الرابع متفوقاً دون صعوبة بفارق 40 نقطة 92-52.

