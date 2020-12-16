العربي فاجأ كاظمة في «الطائرة»

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فاجأ العربي نظيره كاظمة وهزمه 3-2 (22-25، 25-23، 27-25، 10-25، 15-12)، في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، التي شهدت أيضاً فوز القادسية على الجهراء 3-0 (25-19، 25-23، 25-16). ورفع القادسية رصيده إلى 4 نقاط من انتصارين، كما ارتفع رصيد العربي إلى 3 نقاط، واصبح رصيد كاظمة نقطتين، فيما ظل رصيد الجهراء خالياً من النقاط. ويعتبر هذا الفوز الأول للعربي على كاظمة في جميع البطولات منذ 2014.

وفي المباراة الأولى بدأ كاظمة اللقاء بقوة وتمكن من انهاء الشوط الاول لصالحه 25-22. وعاد العربي إلى اجواء المنافسة بقوة في الشوط الثاني الذي شهد تقارب في المستوى قبل أن ينهيه الاخضر بصعوبة 25-23. وجاء الشوط الثالث مليئا بالندية والاثارة نظراً لتبادل النقاط بين الطرفين حتى نهاية الشوط الذي حسمه العربي 27-25.

وانتفض البرتقالي في الشوط الرابع وانهاه دون صعوبة 25-10 ليتعادل الفريقان بشوطين لكل منهما. وفي الشواط الفاصل تفوق العربي على منافسه وتمكن من الفوز 15-12 ليحقق نقطتين غاليتين في مشوار البطولة.

