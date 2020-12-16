خيطان بطل «دوري التنس»

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نال خيطان لقب مسابقة الدوري العام للتنس بعد فوزه على على اليرموك بنتيجة 2 -1 في اللقاء النهائي على ملاعب نادي الكويت بحضور أمين صندوق الاتحاد علي الديحاني وعضو مجلس الإدارة خالد المسلم والمدير الفني عباس البصيري. وفي تفاصيل اللقاء النهائي فاز لاعب اليرموك عيسى قبازرد على لاعب خيطان عبد الله القلاف بنتيجة 6 - 1، 6 -1 في مباراة الفردي الأولى، وتعادل لاعب خيطان علي إبراهيم لناديه بتغلبه على لاعب اليرموك بدر عنتر بنتيجة 6 -2، 6 - 3 . وفي مباراة الزوجي الفاصلة تغلب ثنائي خيطان أحمد عبد الرحمن وحامد السليطين على ثنائي اليرموك عبد الحميد الشطي و علي الشطي بنتيجة 6 - 0، 7 -5 . أدار اللقاء الحكم الدولي حسن أشكناني كحكم عام وساعده مجموعة من حكام الاتحاد.وفي الترتيب النهائي للأندية احتل خيطان المركز الأول، وجاء اليرموك ثانيا، وكاظمة ثالثا، والكويت رابعاً.وفي تصريح له لدى ختام المسابقة، هنأ أمين صندوق الاتحاد الأندية التي حققت المراكز المتقدمة في المسابقة وتمنى لبقية الأندية حظاً أوفر في بقية بطولات ومسابقات الموسم، وأشاد الديحاني بالمستويات المرتفعة التي أظهرها العديد من اللاعبين في المسابقة،مضيفا أن الاتحاد يجري حالياً استعداداته وترتيباته لتنظيم بطولة الكويت المفتوحة للتنس في شهر فبراير المقبل لتتواكب مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير.

