حيات: نعمل لتفعيل دور المرأة في صنع القرار الرياضي

محلية

ذكرت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية فاطمة حيات أن هناك خطة متكاملة قيد التحضير والدراسة تضمن معها مشاركة أوسع في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، لتفعيل دور المرأة في اتخاذ القرار الرياضي، وذلك في الندوة الرياضية التي أقيمت بعنوان «المساواة بين الجنسين في الرياضة» والتي شارك فيها عضو مجلس إدارة نادي الكويت بلسم الأيوب، وقائدة المنتخب الوطني لكرة الصالات فجر أحمد، وأدارتها الإعلامية أسرار الأنصاري، بتنظيم من شركتي «فورتين» وفولفو في برج الخليجية.

وأكدت حيات أن الفتاة الرياضية الكويتية تعد في بداية مسيرتها الرياضية على المستويين الفني والإداري، مبينة أن المسافة شاسعة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على المستوى الرياضي.

وأشارت فاطمة حيات أن التغيير في الرياضة يجب أن يمكن الفتاة الكويتية بإعطائها الفرصة لخدمة الرياضة بشكل عام والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرار، وأضافت ان المرأة كانت مهمشة في الشأن الرياضي، رغم تواجد ثلاثة أندية نسائية لكنها ظلت لفترة طويلة بعيدة عن صنع القرار، «واليوم على سبيل المثال هناك سيدتان فقط (فاطمة حيات في اتحاد الكرة، وفي السلطان في اتحاد السباحة) تشغلن عضوية مجلس الإدارة من بين 78 مقعدا في 16 اتحادا رياضيا، بينما نسبة تمثيل المرأة في الأندية الشاملة لا تتعدى 2% فقط، فهناك 6 سيدات فقط في عضوية مجالس إدارات الأندية من إجمالي 295 عضو، فيما ترتفع نسبة حضور المرأة في مجالس إدارات الأندية المتخصصة إلى 15%، حيث تشغل 34 سيدة العضوية من إجمالي 234 عضواً، أربعة وعشرون منهن في الأندية النسائية، وعليه فنهاك 14 عضوة في الأندية المتخصصة، وفي المجمل نجد تواجد 42 امرأة فقط من إجمالي 665 عضو مجلس إدارة، وبما يشكل نسبة 6% فقط».

من جانبها، ذكرت بلسم الأيوب أن هناك مراحل عدة للوصول إلى تمكين المرأة في الرياضة، حيث تبدأ أولا من الأسرة ثم المجتمع وصولا إلى القطاع الرياضي، وأضافت: «تواجدي في عضوية مجلس إدارة نادي الكويت يمثل حالة استثنائية في عضوية مجلس إدارة نادي الكويت عن بقية الأندية، حيث بدأت في تجربة إدارية ولمدة 10 أعوام متتالية لأحصل بعدها على هذه الثقة الغالية، وإذا أردنا الحديث بصراحة متناهية فالمرأة لم تحاول، كما أنها لم تدفع بنفسها إلى صنع القرار بشراسة لأجل نيل حقوقها الرياضية وهذه الحقيقة، فضلا عن أن المجتمع أسهم بتهميشها لفترة طويلة».

