أنتيتوكونمبو مدد عقده مع ميلووكي

دوليه

أعلن النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو تمديد عقده مع ميلووكي باكس لخمسة مواسم. وقال أنتيتوكونمبو المتوج في الموسم المنصرم بجائزتي أفضل لاعب وأفضل مدافع في الدوري المنتظم، على حسابه بتويتر انه وافق على تمديد العقد، مضيفاً «أن ميلووكي موطنه ومدينته وأنه محظوظ لكونه سيصبح جزءاً من ميلووكي باكس في الأعوام الخمسة المقبلة. وبلغت قيمة عقد اللاعب 228 مليون دولار في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ويدافع أنتيتوكونمبو عن ألوان ميلووكي منذ 2013 ويعد من بين أبرز اللاعبين في دوري العمالقة.

