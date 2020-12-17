ريال «اصطاد» الفوز

دوليه

لحق ريال مدريد بثنائي الصدارة ريال سوسييداد واتلتيكو مدريد بفوزه على اتلتيك بلباو 3-1 في مباراة مبكرة من المرحلة التاسعة عشرة من بطولة اسبانيا أول من امس.

وتابع ريال مدريد صحوته في الاونة الاخيرة، فبعد ان كان قاب قوسين او ادنى من الخروج من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا، نجح في الفوز في مباراته الحاسمة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني بثنائية الفرنسي كريم بنزيمة، قبل ان يلحق باتلتيكو اول خسارة له هذا الموسم بالفوز عليه بهدفين نظيفين ايضا في دربي العاصمة الاسبانية.

في المقابل، يمر بلباو بفترة سيئة بعد أن فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الاربع الاخيرة في الدوري.

واجرى مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان تعديلا وحيدا على التشكيلة التي خاضت الدربي وخرجت فائزة على اتلتيكو مدريد 2-0 الاسبوع الماضي حيث شارك لاعب الوسط الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي بدلا من البرازيلي كاسيميرو الموقوف.

وتلقى اتلتيك بلباو ضربة مبكرة بطرد قائده راوول غارسيا بعد مرور 14 دقيقة اثر تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد عرقلته الالماني توني كروس ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين. وهي المرة الرابعة التي يطرد فيها غارسيا في مسيرته والاولى منذ موسم 2011-2012.

واضاع البرازيلي فينيسيوس جونيور فرصة ذهبية عندما وصلته الكرة امام المرمى لكن حارس اتلتيك بلباو اوناي سيمون وقف امامه بالمرصاد (44). بيد ان الفريق الملكي انهى الشوط الاول متقدما بعد تمريرة متقنة من فينيسيوس باتجاه كروس فاطلقها الاخير من مشارف المنطقة داخل الشباك في الوقت بدل الضائع.

ونجح الفريق الباسكي في ادراك التعادل عبر اندير كيبا الذي تلقى كرة داخل المنطقة فسددها تصدى لها حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا من دون ان يلتقط الكرة، ليتابعها كيبا في الشباك (52). ورد ريال بهدف لفينيسيوس لكن الحكم لم يحستبه بداعي التسلل (53).

وتمكن بنزيمة من تسجيل هدف التقدم من كرة رأسية عندما استثمر كرة عرضية من داني كارباخال (74). وكاد ريال مدريد يضيف الهدف الثالث لكن ايسكو الذي نزل منتصف الشوط الثاني تعثر قبل ان يسدد باتجاه المرمى من مسافة قريبة (88). وتدخل كورتوا ببراعة لانقاذ مرماه من هدف اكيد عندما تصدى لمحاولة ميكل فيسغا قبل ان يشن فريقه هجمة مرتدة سريعة أسفرت عن الهدف الثالث عن طريق بنزيمة في الوقت بدل الضائع. والهدف هو السادس لبنزيمة في الدوري هذا الموسم والثالث عشر له في مرمى بلباو.

