loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سولسكاير يريد التخلص من بوغبا


يشعر النرويجي أولي غونار سولسكاير، مدرب مان يونايتد، بالغضب من تصريح مينو رايولا، وكيل النجم الفرنسي بول بوغبا، بأن الأخير قد يغادر أولد ترافورد في يناير المقبل. وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فان غضب سولسكاير سببه هو توقيت تصريحات رايولا، التي خرجت قبل المباراة الحاسمة أمام لايبزيغ، في دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها الأخير ليودع يونايتد البطولة، ما وضع المدرب تحت ضغط أكبر. وتراجع رايولا بعدها عن تصريحاته، وقال ان من المرجح رحيل اللاعب في الصيف. ومع ذلك، قالت الصحيفة ان مان يونايتد غير موقفه تمامًا، ويسعى الآن لبيع بوغبا خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وأكدت أن سولسكاير، غاضب من الطريقة التي تعامل بها رايولا مع الموقف، وطالب ادارة ناديه باغتنام أي فرصة للتخلص من الدولي الفرنسي، في يناير.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة