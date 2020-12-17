سولسكاير يريد التخلص من بوغبا

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يشعر النرويجي أولي غونار سولسكاير، مدرب مان يونايتد، بالغضب من تصريح مينو رايولا، وكيل النجم الفرنسي بول بوغبا، بأن الأخير قد يغادر أولد ترافورد في يناير المقبل. وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فان غضب سولسكاير سببه هو توقيت تصريحات رايولا، التي خرجت قبل المباراة الحاسمة أمام لايبزيغ، في دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها الأخير ليودع يونايتد البطولة، ما وضع المدرب تحت ضغط أكبر. وتراجع رايولا بعدها عن تصريحاته، وقال ان من المرجح رحيل اللاعب في الصيف. ومع ذلك، قالت الصحيفة ان مان يونايتد غير موقفه تمامًا، ويسعى الآن لبيع بوغبا خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وأكدت أن سولسكاير، غاضب من الطريقة التي تعامل بها رايولا مع الموقف، وطالب ادارة ناديه باغتنام أي فرصة للتخلص من الدولي الفرنسي، في يناير.