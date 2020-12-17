فيرتونغن: عانيت من إصابة الرأس تسعة أشهر

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قال الدولي البلجيكي يان فيرتونغن ان ضربة في الرأس تلقاها في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا العام الماضي تركته يعاني من الدوار والصداع المستمر لتسعة أشهر وحطمت الموسم الأخير في تعاقده مع توتنهام. واصطدم قلب الدفاع فيرتونغن، الذي غادر توتنهام وانتقل الى بنفيكا في صفقة انتقال مجاني في أغسطس الماضي، بزميله توبي ألدرفيريلد أمام أياكس. وعانى من أعراض الارتجاج لعدة أشهر وكان يخشى أن يعاوده الألم في كل مران أو مباراة. وقال في تصريحات تلفزيونية أول من أمس «قد لا يعرف الكثيرون مدى معاناتي من هذا الاصطدام. شعرت بدوار وصداع. هذه أول مرة أكشف فيها عن هذا الأمر. تأثرت تماما بهذه الاصابة لتسعة أشهر ولهذا لم أقدم العروض المتوقعة مني في الملعب». وأضاف: «لم أكن أعرف كيفية التصرف. تأثرت بذلك في المباريات والتدريبات التالية. في كل مرة كنت أشعر بأعراض جديدة. بعدها جاء الاغلاق العام بسبب كورونا ونجحت في الحصول على راحة لمدة شهرين. تحسنت حالتي كثيرا». وقال فيرتونغن انه شعر بأنه مجبر على مواصلة اللعب لانقاذ مسيرته رغم أنه يعرف أن مستواه تأثر بالاصابة. وقال «كان يتبقى لي عام في عقدي وكنت مضطرا للعب رغم أني أعرف أنني لا أقدم أداء جيدا. لم يعرف الكثير من الناس بحالتي فقد كان هذا بارادتي واختياري».