الخسارة الثانية لتشلسي على التوالي

دوليه

مني تشلسي بخسارته الثانية تواليا بسقوطه القاتل امام ولفرهامبتون 1-2 في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الانكليزي أول من امس ليفشل في انتزاع الصدارة من جاره توتنهام ولو لمدة 24 ساعة قبل لقاء القمة الذي يجمع بين الاخير وليفربول على ملعب انفيلد.

وتجمد رصيد تشلسي عند 22 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق 3 نقاط عن توتنهام وليفربول.

ودخل الفريقان اللقاء مطالبين بالفوز، لان ولفرهامبتون سقط في آخر مباراتين له امام ليفربول 0-4 وامام استون فيلا 0-1، في حين خسر تشلسي امام ايفرتون 0-1 في الجولة الماضية ليوقف الاخير سلسلة من 17 مباراة من دون خسارة للفريق اللندني في مختلف المسابقات.

واتسم الشوط الاول بالرتابة من قبل الفريقين وكانت الفرصة الاخطر لتشلسي من كرة رأسية سددها المدافع الفرنسي كورت زوما وتصدت لها العارضة في الدقيقة الاخيرة منه. ونجح تشلسي في تسجيل هدف السبق بعد لعبة مشتركة بين الالماني تيمو فيرنر والظهير الايسر بن تشيلويل فمررها الاخير داخل المنطقة واطلقها الفرنسي اوليفييه جيرو بيسراه «على الطاير»، تصدى لها حارس ولفرهامبتون البرتغالي روي باتريسيو لكنها افلتت من يده وتهادت داخل الشباك (49). ورفع جيرو رصيده من الاهداف الى 8 هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وظن اصحاب الارض انهم ادركوا التعادل عن طريق المهاجم البرتغالي الشاب فابيو سيلفا لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (55). لكن البرتغالي الاخر دانيل بودانس نجح في ذلك بعد مجهود فردي داخل المنطقة قبل ان يطلق تسديدة عجز في التصدي لها حارس تشلسي السنغالي برنار مندي (66).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ولفرهامبتون بعد مجهود فردي للبرتغالي بدرو نيتو، لكن الحكم سرعان ما عاد عن قراره بعد الاحتكام لحكم الفيديو المساعد «في أيه آر» (81).

بيد ان نيتو تمكن من توجيه ضربة قاضية لتشلسي عندما استغل هجمة مرتدة سريعة وراوغ زوما قبل ان يسدد كرة زاحفة بيسراه تابعت طريقها نحو الشباك في الوقت بدل الضائع (5+90).

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل على ارضه مع وست بروميتش البيون صاحب المركز قبل الاخير 1-1 ليهدر نقطتين ثمينتين في سعيه للضغط على المتصدرين. والتعادل هو الثاني تواليا لسيتي بعد عودته بنقطة ايضا من ملعب اولدترافورد الاسبوع الماضي ضد جاره مانشستر يونايتد (0-0). ورفع سيتي رصيده الى 20 نقطة في المركز السادس.

ولعب الفريق الضيف مدافعا منذ بداية المباراة لكن الدقيقة 30 شهدت نهاية صموده عندما افتتح الالماني ايلكاي غوندوغان التسجيل بعد مجهود لرحيم ستيرلينغ. وظن اصحاب الارض بانهم سيمطرون شباك وست بروميتش بالمزيد من الاهداف لكن العكس هو الذي حصل عندما سدد المدافع النيجيري سيمي اجايي كرة ارتطمت بقدم المدافع البرتغالي روبن دياش وتحولت خطأ في مرمى الحارس البرازيلي ايدرسون (43).

