دورتموند هزم فيردر بريمن

دوليه

أعطت الصدمة المعنوية التي أحدثتها ادارة بوروسيا دورتموند باقالة المدرب السويسري لوسيان فافر في نهاية الأسبوع الفائت، ثمارها اذ بدأ الفريق رحلته مع مدربه الموقت ادين ترزيتش بفوز خارج ملعبه على فيردر بريمن 2-1 أول من امس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني. وقرر دورتموند الأحد اقالة فافر من منصبه غداة تعرضه لخسارة مذلة على أرضه في المرحلة الماضية أمام شتوتغارت 1-5، هي الأثقل للنادي خلال عقد من الزمن، مستعينا بمساعد المدرب ترزيتش للاشراف على الفريق في مهمة ستكون موقتة «حتى نهاية الموسم». ونجح دورتموند رغم الصعوبة وانتظاره حتى الدقائق الأخيرة لحسم اللقاء، بالمحافظة على سجله في ملعب بريمن حيث لم يذق طعم الهزيمة منذ ديسمبر 2014، متجاوزا الغيابات في صفوفه نتيجة الاصابات التي تحرمه البلجيكيين توما مونييه وتورغان هازار اضافة الى هدافه هالاند.

وبدأ دورتموند اللقاء بأفضل طريقة بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 12 بواسطة البرتغالي رافايل غيريرو بعدما تابع تسديدة صدها الحارس التشيكي ييري بافلينكا للانكليزي جايدون سانشو. لكن بريمن رد في الدقيقة 28 بتسديدة من خارج المنطقة لكيفن موهفالد، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة نهاية الشوط الأول. وحصل دورتموند على فرصة ذهبيته لاستعادة تقدمه من ركلة جزاء انتزعها السويسري مانويل أكانجي من الحارس بافلينكا، لكن الأخير أنقذ فريقه وحرم ماركو رويس من التسجيل، الا أن الكرة عادت الى الأخير فأودعها الشباك (78)، مانحا فريقه انتصاره السابع للموسم، متقدما موقتا الى المركز الرابع على حساب فولفسبورغ بـ22 نقطة، فيما تجمد رصيد بريمن عند 11 بعد تلقيه هزيمته الخامسة. فرط اينتراخت فرانكفورت مجددا بفوزه الأول منذ أوائل أكتوبر، وذلك بعد أنهى الشوط الأول متقدما على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1، قبل أن تهتز شباكه بهدفي التعادل 3-3 في الوقت القاتل عبر نجم اللقاء لارس ستندل. ورفع مونشنغلادباخ رصيده الى 18 نقطة في المركز السابع، فيما أصبح رصيد اينتراخت الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق العشر الأخيرة من الوقت الأصلي لطرد قائده الأرجنتيني دافيد أبراهام بالانذار الثاني، 14 نقطة. وانتهت مباراة هرتا برلين وضيفه ماينتس قبل الأخير بالتعادل السلبي.

