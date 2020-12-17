تعادل الشقيقين إنزاغي

دوليه

انتهت المواجهة بين المدربين الأخوين سيموني وفيليبو انزاغي بتعادل لاتسيو ومضيفه بينيفينتو 1-1 أول من أمس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الايطالي. وبعد أن مني في المرحلة السابقة بهزيمة ثانية توالياً على الملعب الأولمبي في العاصمة، كان لاتسيو مرشحاً لتخطي عقبة بينيفينتو الذي يشرف عليه هداف ميلان ويوفنتوس السابق فيليبو انزاغي منذ صيف 2019 ونجح في الصعود بالفريق للمرة الثانية في تاريخه الى دوري الأضواء، وذلك نتيجة نتائجه الملفتة بعيداً عن العاصمة حيث فاز بمبارياته الثلاث الماضية. لكن «بيانكوشيليشتي» اكتفى هذه المرة بنقطة التعادل رغم أنه كان السباق الى التسجيل في الدقيقة 25 بتسديدة «على الطاير» من هدافه تشيرو ايموبيلي. لكن بينيفينتو أطلق اللقاء من نقطة الصفر حين أدرك التعادل بهدف رائع عبر باسكوالي سكياتاريلا (45). وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ليتحضر نادي العاصمة بطريقة مهزوزة لمباراتيه الأخيرتين الصعبتين قبل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، اذ يستقبل نابولي الثالث ثم يتنقل لملاقاة ميلان المتصدر الأحد والأربعاء المقبلين توالياً.