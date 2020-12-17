كانديس تعلن ولادة ابنتها الثانية

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استقبلت كانديس وجو كينغ طفلة جميلة في العالم في الأول من ديسمبر. انتقلت الفنانة والممثلة الى صفحتها على موقع انستغرام الخميس للكشف عن خبر وصول ابنتها جوزفين. في الأسبوع الماضي، جاءت طفلتنا الصغيرة الى العالم وفي قلوبنا. نحبك جوزفين جون كينغ! في 12/1/20، قامت نجمة «يوميات مصاص الدماء»، 33 عاما، بتعليق صورة رائعة ليد جوزفين ملفوفة حول ابهام والدتها. هذه هي الابنة الثانية للزوجين. وهما لديهما أيضا ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات، فلورنس ماي، ولجو أيضا فتاتان، اليز وآفا، من زواجه الأول الذي انتهى بالطلاق في عام 2011.

