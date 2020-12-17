منى حسين: شخصيتي في «الناموس» مختلفة ولا يوجد خلاف مع حسن البلام

إضاءات

اعلنت الفنانة منى حسين عن مشاركتها في مسلسل «الناموس» الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان القادم مع المنتج عبدالله بوشهري وقالت عن مشاركتها: العمل من تأليف الكاتب محمد انور وسيتم عرضه خلال شهر رمضان القادم وتأتي هذه المشاركة بعد ان شاركت مع الجهة المنتجة في مسلسل «محمد علي رود» كما ان انتاجه يعتبر ضخما كما ان العمل يضم عدداً كبيراً من النجوم سواء الكبار او الشباب وسوف اقدم من خلالها شخصية «بيبي» وهي شخصية مختلفة عن شخصية «موزة» التي قدمتها في مسلسل «محمد علي رود» وانا اشكر تلفزيون الكويت على دعمه المتواصل لنا والاوقات المميزة التي يعرض من خلالها تلك الاعمال ولاننا من خلال تلك نأمل ان تحوز على اعجاب وثقة الجمهور وان نقدم شيئاً يليق بالمجتمع الكويتي.

الأجور

وعن مسألة الاجور وتقييمها قالت: يرجع ذلك الى نجومية الفنان وانتشاره من خلال الاعمال التي يشارك بها ومن بعد قدمت مشاركة مميزة في عملي الماضي والناس تقبلوني فيه مثل ماكنت اتمناه بحيث ترك اثراً وصدى وبالتالي ساهمت في ارتفاع الاجر.

وعن علاقتها مع زملاء الوسط الفني قالت: العمل يربطنا فيه الزمالة مع الجميع وايضا التنافس الشريف واذا كانت هناك اي ازمات فانني اتخطاها بسرعة ولا اقف عندها.

الاعتزال

واما عن قرارها في فترة من الفترات انها تعتزل المجال الفني قالت: نعم فكرت منذ سنوات ان اعتزل ولكنني رجعت عن هذا القرار بعد فترة لعدة اسباب ومنها انها كانت هناك حرب ضدي واجهتها وفضلت عدم التواصل ولا ان اكمل تلك المواجهة والمنافسة لم تكن مرضية والان الحمدلله رجعت منى حسين اقوى من قبل وشخصيتي تغيرت واصبحت مستعدة وانا «قلبي ابيض تجاه الكل».

المجاملة

وعن المجاملة التي يبديها الفنان مع جهات الانتاج للتعاون قالت: لم انس الوقفات الطيبة التي كانت في بداياتي وخاصة مع شركات الانتاج التي وقفت معي والتي دعمتني وساعدتني واذا ارادوا شيئا مني او مشاركة او ان يستعينوا بي للمشاركة فانني لن اتوانى او اتأخر في ذلك.

وقالت عن اشاعة خلافها مع حسن البلام وفريقه المسرحي قالت: بالعكس لايوجد اي خلاف مع الفنان حسن البلام حسبما اشيع بالعكس تربطناص علاقة ود واحترام ولكن المسألة ان المسرح يأخذ وقتاً ومساحة على حساب اعمالي التلفزيونية ولم اخرج من المسرح عن خلاف بل للتركيز اكثر على الاعمال الدرامية التي افضل انني اكون متواجدة فيها.

اللهجة المصرية

واما عن العروض من خارج الكويت قالت: عرضت عليَّ اعمال مصرية لكي اشارك بها ولكن لظروف التصوير التي تأخذ وقتا اكثر ادى الى عدم تعاوني ومن الممكن ان يراني الجمهور في تلك الاعمال وايضا التحدث باللهجة المصرية كونها لهجتي الام.

