عيسى الكبيسي: اختياراتي تتجه دائما نحو الكلمة البسيطة

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اكد الفنان عيسى الكبيسي أنه يحرص دائما على التواجد بأعمال جديدة جاء ذلك بعد طرح أغنيته الجديدة «لحظة سكون» المصورة بطريقة الفيديو كليب وان الأغنية تنتمي للون العاطفي وتتميز بشكلها الفني الجديد الذي يعتمد على أحدث التقنيات في التصوير.

وقال ايضا: اختياراتي تتجه دائما نحو الكلمة البسيطة المعبرة والتي تمتلك القدرة على الوصول الى أكبر شريحة من الجمهور وذلك بمصاحبة اللحن المميز والتوزيع الجيد القادر على جذب أذن المتلقي وشكرا لكل من ساهم في نجاح هذه الأغنية التي توافرت لها امكانات جيدة من أجل الظهور بصورة لائقة وانا اعد الجمهور بأن يستمع لأغنية متميزة تتسم بكونها مختلفة من حيث الشكل والمضمون.

يذكر ان الاغنية من كلمات حسن بن أحمد المهندي وألحان الموسيقار مطر بن علي الكواري واخراج حسين الصايغ وتصوير ومونتاج حسان وغرافيك زبير أحمد حافظ، وادارة وتنسيق محمد عادل وحسين علي ومن المنتظر أن يتم بث الأغنية عبر عدد من المنصات الاعلامية خلال الفترة القليلة المقبلة.

