loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

هنيدي يحضر لفيلم جديد


يستعد النجم محمد هنيدي لفيلم جديد من تأليف عمرو طاهر واخراج اسلام خيري وانتاج وليد صبري، وذلك بعدما انتهى من تصوير فيلمه «النمس والانس» مع المخرج شريف عرفة،  موضحا أنه هناك جلسات عمل تتم في الوقت الحالي، لاختيار فريق العمل الذي يشارك في بطولة الفيلم على أن يتم الاعلان عنهم الأسبوع المقبل.
ومن ناحية أخرى ينتظر هنيدي عرض فيلمه الجديد «النمس والانس»، حيث يواصل المخرج شريف عرفة مونتاجه حاليا هنيدي استعدادا للعرض، وحتى الآن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائي لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض في السينمات بداية 2021.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة