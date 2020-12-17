هنيدي يحضر لفيلم جديد

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يستعد النجم محمد هنيدي لفيلم جديد من تأليف عمرو طاهر واخراج اسلام خيري وانتاج وليد صبري، وذلك بعدما انتهى من تصوير فيلمه «النمس والانس» مع المخرج شريف عرفة، موضحا أنه هناك جلسات عمل تتم في الوقت الحالي، لاختيار فريق العمل الذي يشارك في بطولة الفيلم على أن يتم الاعلان عنهم الأسبوع المقبل.

ومن ناحية أخرى ينتظر هنيدي عرض فيلمه الجديد «النمس والانس»، حيث يواصل المخرج شريف عرفة مونتاجه حاليا هنيدي استعدادا للعرض، وحتى الآن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائي لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض في السينمات بداية 2021.

