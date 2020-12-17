الأمير: العلاقات الكويتية - السعودية تاريخية وراسخة

أول النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا مساء أمس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب خلاله عن تهنئته لأخيه صاحب السمو أمير البلاد بنجاح افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة وتشكيل الحكومة مشيدا بمضامين النطق السامي الذي تفضل به سموه ومتمنيا للحكومة الجديدة كل النجاح والتوفيق لما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كما تطرق خادم الحرمين الشريفين إلى أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين معربا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التطور والنمو لهذه العلاقات.

وقد أعرب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عن بالغ شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذا التواصل الأخوي وعلى ما أبداه من طيب المشاعر الصادقة المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا مساء أمس من أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب خلاله عن خالص تهنئته بنجاح افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة وتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا سموه للكويت وشعبها دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وقد أعرب سموه عن خالص شكره لأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات سائلا سموه المولى عزوجل أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية وأن يحفظ البلدين الشقيقين وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واستقبل سمو الأمير بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد. كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

وتلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا مساء أمس من أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب خلاله عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لسموه بنجاح افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة وتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا لهما كل التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي كما جرى استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد موفور الصحة والعافية وأن يحقق للكويت كل ما تتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره لأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على هذا التواصل الأخوي وعلى ما أبداه من طيب المشاعر مبتهلا سموه إلى المولى عزّوجلّ أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والنمو والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

