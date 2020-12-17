«كتلة الـ 41».. تحت رحمة «الباطلة»

الأولى

تواصلت تداعيات انتخابات رئاسة مجلس الأمة الى ما يشي بتفكك كتلة الـ28 الى عدة كتل برلمانية خاصة مع تعدد الاولويات واختلاف التوجهات الفكرية، رغم تأكيد عدد من نوابها على مواصلتهم العمل ضمن الكتلة واطروحاتها. وتبارى عدد من النواب في اثبات تصويتهم للنائب بدر الحميدي في انتخابات الرئاسة بعد حملات التخوين التي اثيرت في وسائل التواصل الاجتماعي، وعقب ظهور صور لورقة الانتخاب من دون شعار المجلس عرضها النائبان ناصر الدوسري وعبدالله الطريجي لاثبات تصويتهما للحميدي. واستنادا الى ذلك ربما تتطور الامور الى اللجوء للمحكمة الدستورية كما اعلن النائب شعيب المويزري حيث قال ان الاختلافات الواضحة بين اوراق التصويت التي تم نشرها في حسابات بعض النواب الشخصية مؤشر خطير على وجود تلاعب في انتخابات الرئاسة والسكوت عنه اخطر.

واعتبر المويزري ان سلوك الحكومة في انتخابات الرئاسة معيب، قائلاً: وثق بنا الشعب لنحمي حقوقه ولنمثله ولا نمثل عليه اللجوء الى المحكمة الدستورية وعدم التعاون مع رئيس الحكومة واجب.

من ناحيته نشر النائب محمد المطير الأوراق المبطلة في انتخابات الرئاسة في شبكات التواصل الاجتماعي، داعيا الشعب الى متابعة نوابه الشرفاء ليعرض كل منهم في حسابه ما تم الاتفاق عليه الفيديو، ليعلم الشعب المحق من المبطل والمفسد من المصلح والصادق من الكاذب.

من جهته، قال النائب اسامة المناور: نعم انا محبط من نتيجة التصويت على انتخابات الرئاسة بعدما نكث اشباه رجال بوعودهم، ومع ذلك خسرنا جولة في معركة وهي معركة طويلة، والشعب انتخبنا لابعد من موضوع الرئاسة حيث اوصلنا كأغلبية نيابية بالصوت الواحد.

وعلق على دعوات الاستقالة وعدم التعاون مع الحكومة بقوله: ما هكذا تورد الابل، فنحن نريد رد التحية للشعب الذي يريد منا اقرار تشريعات مهمة.

بدوره اعلن النائب مبارك الحجرف انه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق في الجلسة القادمة بشأن العبث والمهزلة التي حصلت من اوراق غير مختومة والدعوات التي وزعت على مجموعة معينة لحضور الجلسة، والفوضى التي حصلت في مقاعد الحضور، مضيفا: ستعود الامور الى نصابها الصحيح وهذا عهد ووعد. وقال: ان جاء الخذلان من بعض الساقطين، فان هذا لن يمنعنا من العمل مع الكتلة الوطنية على تحقيق كل ما يصبو له الشعب مهما كانت العوائق ومهما كان الثمن.

وسار على نفس المنوال النواب فارس العتيبي وصيفي الصيفي وثامر السويط.

من جانبه قال النائب مهند الساير: مشاهد جلسة انتخاب الرئاسة جمعت الرذائل في جلسة (فوضى- خيانة - صراخ - تعدي) الا ان التفاؤل يظل وقود الحياة والشعب ينتظر منا الكثير ونحن كـ28 نائبا امامنا استحقاقات مهمة في القادم من الأيام. من جانبه قال النائب احمد الحمد: الهرج والمرج الذي يثار حول اختيار الرئيس لا يوحي بالعمل الجاد لمجلس الأمة، رئيس المجلس ليس هو جوهر القضية انما جوهرها الأداء وتبني حلول القضايا العالقة والعمل المشترك. وبين: اختيار رئيس المجلس هو عمل اداري وتنظيمي ولا علاقة له بأداء المجلس الحقيقي، الرئيس يدير الجلسات وينظمها ولا يتخذ القرارات وحده او يتفرد بها! والبعض يحاول ان يحرف المجلس عن عمله الطبيعي والحقيقي المتمثل بالتشريع والرقابة لمصلحة الكويت والكويتيين ويهول من موضوع اختيار الرئاسة او سواها. واستطرد: نحن قلنا اننا نعتبر هذا المجلس مجلسا تأسيسيا لما بعده وسنعمل بكل قوة لاستعادة هيبة الدستور ومكانة المجلس الطبيعية كجهة ممثلة للشعب وليس كجهة لاختيار اشخاص وكلام كثير دون انجاز على ارض الواقع! نحترم جميع الآراء وجميع الخيارات مهما اختلفنا معها.. المهم ان نؤمن جميعا بأننا نعمل لأجل الوطن واهله وأن نتجاوز سريعا الزوبعة التي تثار حول موضوع الرئاسة. بدوره قال النائب مهلهل المضف: لا تنظروا لمن سقط باختبار العهد والشرف والأمانة ففاقد الشيء لا يعطيه.. وتفاءلوا بمن ثبت وصمد واختار الكويت وشعبها.. تفاءلوا واثبتوا ورصوا الصفوف فما زال الطريق طويلا وشاقا وما زالت التحديات كبيرة.

من ناحيته قال النائب مبارك العرو: جلسة الامس مثلما كشفت عن عدم توافر اغلبية تشريعية كشفت ايضاً عن نواة اغلبية رقابية، سنحرص على استمرار تماسكها، والذي تستر بالسرية اليوم سيكشف بالعلنية غداً والأيام سجال، والرئيس عليه ان يعلم ان الوقوف على مسافة واحدة من الجميع هو الخيار الوحيد المطروح امامه. من جانبه قال النائب حمد روح الدين: على رئيس الحكومة ان يقرأ الرقم جيداً، وأن يعي ان السبيل الوحيد لاستمرار حكومته هو التعاون مع نواب الأمة لمحاربة الفساد وتحقيق الأولويات الشعبية.

بدوره، قال النائب عبدالله المضف من كانت سرية التصويت له منجاة، فعلنية المواقف غدا على قضايا الاصلاح السياسي ستكشفه، وهي قضايا تعديل النظام الانتخابي والغاء القوانين المقيدة للحريات ورفض شطب الاستجوابات وتمكين القضاء من النظر في مسائل الجنسية والمصالحة الوطنية.

من جهته اعلن النائب سعود بوصليب الذي طالته حملات التخوين انه كلف الفريق القانوني لاتخاذ كل الاجراءات ضد كل من اسهم في هذا العمل الجبان بنشر بعض الصور التي تم عملها باحترافية لاظهار ما يخالف الحقيقة، مضيفا: الاجراءات القانونية ستكون لكل من يزج باسمي في مثل هذا التزوير المفضوح. واضاف: تصويتي كان لبدر الحميدي وكل ما ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي تم تحريفه بطريقة الفوتوشوب لتشويه السمعة.