سمو الأمير: العلاقات الكويتية السعودية تاريخية وراسخة

الأولى

اكد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أن العلاقات الكويتية - السعودية تاريخية وراسخة. جاء ذلك خلال تلقي سمو أمير البلاد اتصالا هاتفيا مساء اول أمس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب خلاله عن تهنئته لصاحب السمو بنجاح افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة وتشكيل الحكومة، مشيدا بمضامين النطق السامي الذي تفضل به سموه ومتمنيا للحكومة الجديدة كل النجاح والتوفيق بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كما تطرق خادم الحرمين الشريفين إلى أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية والمتميزة التي تربط البلدين معربا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التطور والنمو لهذه العلاقات.

وتلقى سمو أمير البلاد اتصالا هاتفيا مساء اول من أمس من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية أعرب خلاله عن خالص تهنئته بنجاح افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة وتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا سموه للكويت وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وقد أعرب سمو أمير البلاد عن خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما عبرا عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات سائلا سموه المولى عزوجل أن يديم عليهما وافر الصحة والعافية وأن يحفظ البلدين وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار .

وتلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا مساء أمس من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية أعرب خلاله عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لسموه بنجاح افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة وتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا لهما كل التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي، كما جرى استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين، سائلا المولى تعالى أن يديم على سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد موفور الصحة والعافية وأن يحقق للكويت كل ما تتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره لأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على هذا التواصل الأخوي وعلى ما أبداه من طيب المشاعر، مبتهلا سموه إلى المولى عزّوجلّ أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والنمو والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية