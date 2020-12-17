تعاونوا من أجل الكويت

الأولى

كعادة سموه، كان حضرة صاحب السمو، أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، موجزاً في كلماته، معبراً في ألفاظه وجمله وعباراته، وهو يلقي النطق السامي في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة.

كلمات سموه كانت نابعة من القلب، مغلفة بمشاعر المحبة والمودة للكويت وأهلها الأوفياء، وكانت كذلك مفعمة بالأمل، وداعية إلى العمل الذي تنهض به البلاد، وتأمن الشعوب، وتستقر الأوطان.

اختزل سموه، وسائل وأدوات الإصلاح السامي في بضعة ألفاظ، وبما لا تزيد على سطر أو سطرين، ولكنها تمثل خارطة طريق واضحة المعالم، بيِّنة الأهداف والغايات، حيث قال سموه -حفظه الله: إن نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعياً مسؤولاً، وتعاوناً فعالاً بين الحكومة ومجلس الأمة، وحزماً في تطبيق القانون، وتغليباً للحوار الإيجابي المسؤول، الذي يوحِّد ويجمِّع، ويجنب الفرقة والانقسام، ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة.

المتأمل في تلك الكلمات -على قصرها وقلة عددها- يجد فيها تشخيصاً للداء، ووصفاً للدواء، فليس أمرَّ ولا أقسى من الفُرقة والاختلاف، وليس أخطر على الأمم والشعوب من الانتقائية في تطبيق القانون، وفي الجانب الآخر، لا يوجد لهذين الداءين علاج خيراً من التعاون، والتآلف، والتآزر، وتغليب المصلحة الوطنية، وجعلها فوق كل المصالح والمكاسب الفئوية، أو الشخصية الضيقة.

وكما كان صاحب السمو حاذقاً، ماهراً، في تشخيص الداء، ووصف الدواء، كان سموه كذلك، وهو يحث أعضاء السلطتين على استثمار الوقت، وشحذ الهمم، وتوظيف الطاقات، والقدرات الكويتية المتميزة، للعمل من أجل رفعة الوطن، ورفاه المواطن.

وفي هذا الجانب قال سموه -حفظه الله ورعاه: لاشك أنكم تدركون ما يشهده العالم، ومنطقتنا على وجه الخصوص من تطورات، وتدركون كذلك أن أمامكم تحديات جسيمة، وآمالاً كبيرة، يعلقها عليكم أهل الكويت، فلم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات في ترف الصراعات، وتصفية الحسابات، وافتعال الأزمات، التي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين، وعقبة أمام أي إنجاز.

يا لها من رؤية ثاقبة، وإحاطة كاملة عما يدور في جنبات الوطن، وفوق أرضه وتحت سمائه، فصاحب السمو يقول بمنتهى الشفافية والصراحة والوضوح، إن أقصر طريق للإنجاز هو التسامي فوق الخلافات، وتجنب الانقسامات والصراعات، التي تقف خلفها مصالح آنية ضيقة، لا تقيم وزناً لـ الديرة، ولا لحاضرها، ولا حتى لمستقبلها، الذي يجب أن يكون شديد الصلة بماضيها المشرَّف العظيم، الذي بناه الآباء والأجداد بتعاونهم وتآلفهم وتآزرهم في وقت عزّ فيه المدد، وقلّ المعين والنصير.

باختصار شديد كان النطق السامي بلسماً، يزرع الأمل، ويحيي الأماني في ممارسة ديموقراطية صحيحة داخل قاعة عبدالله السالم وخارجها، ولا أدلَّ على ذلك من قول سموه بوضوح شديد: إنها دعوة صادقة مخلصة، فاحرصوا على أن تكون ممارسات قاعة عبدالله السالم ومداولاتها مدرسة لأبنائنا وأجيالنا القادمة، وقدوة صالحة تجسِّد الإيمان بالنهج الديموقراطي وجدواه، وساحة للإنجاز، وصورة حضارية ناصعة لمجتمعنا الكويتي الأصيل.

فارجع البصر إلى تلك الكلمات، ثم ارجع البصر إليها من جديد، لترى فيها ببصرك، وبصيرتك، دعوة إلى استلهام الماضي المشرق، في صنع الحاضر، والمستقبل، ليكونا أكثر إشراقاً، وأشد ضياءً وأكثر نوراً.

خلاصة القول هي أنّ النطق السامي حمّل كل مسؤول مسؤوليته، ودعا المجلس والحكومة معاً للتعاضد والتساند بدلاً من الاختلاف والتعاند، وسعياً إلى إنهاء المشكلات العالقة التي قضَّت مضجع الوطن، وأثرت سلباً في اقتصاده، وبخاصة في ظل الجائحة المالية التي يمر بها العالم بسبب كوفيد- 19، ذلك الفيروس الذي يوشك على الزوال، وإن كانت تداعياته وآثاره يمكن أن تظل إلى وقت بعيد.

وختاماً نقول: وصلت رسالتكم يا صاحب السمو، ولا نملك إلا أن نقول لكم -مع سائر المواطنين- سمعاً وطاعة، فكلماتكم تقطر حبّاً، وتفيض عشقاً للكويت وأهل الكويت.

إنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وسوء.

