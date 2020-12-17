الكندري: أوراق التصويت المزيفة شأن يخص الأعضاء «المصورين»

الأولى

أصدر أمين عام مجلس الأمة علام الكندري بيانا بشأن عملية الاقتراع في انتخابات رئاسة مجلس الأمة ردا على ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من لغط وملابسات حول دور الأمانة العامة في انتخابات الرئاسة قال فيه: بشأن قيام اعضاء بالتصوير اثناء عملية الاقتراع، او ببث صور اقتراع صحيحة او مزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا شأن يخص الاعضاء الذين قاموا بذلك، وليس للأمانة العامة علاقة بهذا الامر لا من قريب ولا بعيد واضاف: ان عملية الاقتراع، بدءا من توزيع أوراق الاقتراع على اعضاء المجلس، مرورا بآلية التصويت، وانتهاء بعملية العد والفرز والاعلان تمت بإشراف نائبين، وبشكل شفاف وعلني وفي بث مباشر على شاشات التلفزيون وكاميرات الصحافة. واكد ان الأمانة العامة كعادتها في كل عمليات التصويت، لا توزع على الاعضاء أوراقا مختومة مسبقا، بل تكون الورقة غير مختومة ومن ثم تختم أمام عضو المجلس وتسلم اليه، ويذهب النائب او الوزير بنفسه ويقترع بشكل سري ومن ثم يقوم العضو بنفسه بطي ورقته ووضعها في صندوق شفاف، اي ان الأمانة العامة لا تقوم بأي دور عن العضو في عملية الاقتراع، بما فيها وضع الورقة في الصندوق. وكشف عن ان عملية فرز الأصوات تتم بشكل علني وأمام الرأي العام وبوجود نائبين، يقومان بإخراج الأوراق وترتيبها ومن ثم قراءتها بشكل علني والتأكد مع رئيس السن من عددها ومطابقتها لشروط صحة الورقة ومن ثم عدها مرة أخرى زيادة في التأكد. وقال: ان النائب فايز غنام الجمهور ادلى امس بتصريح اكد فيه ان كل أوراق الاقتراع كانت مختومة وهذا أيضا مثبت في النقل التلفزيوني المباشر. وختم بقوله: أؤكد ان الأمانة العامة، كجهة ادارية تنظيمية، تقوم فقط بتنظيم عملية الاقتراع بإشراف من رئيس السن، وبشكل شفاف وأمين.

من جهته، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـالنهار: لا ترسم اللائحة الداخلية للمجلس طريقا للطعن في سلامة الانتخابات داخل البرلمان. واشار الى حدوث سابقتين بالذهاب الى المحكمة الدستورية حيث تم وضع الامر امامها على شكل طلب تفسير لاعلى شكل طعن. ولفت الفيلي الى ثبوت حقيقة هي عدم وجود امكانية للطعن، مضيفا: بظاهر الحال لا توجد رغبة او مصلحة في اثارة الموضوع.