loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

معرفي: اتباع سياسة الباب المفتوح وتسهيل إجراءات المراجعين

علي الفرحان
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 17 ديسمبر 2020

شدد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان د. عبدالله معرفي على اهمية استمرار العمل بسياسة الباب المفتوح، لافتا الى وجوب توفير ايسر السبل وتسهيل جميع الإجراءات للحصول على خدمات البنك.
وحث خلال زيارة قام بها الى البنك بمناسبة توليه مهام منصبه على تقديم أفضل خدمة للمواطن حماية لأواصر الأسرة وتوفير السكن الملائم حيث التقى نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح المضف والقياديين في البنك.
وقدم المضف مع قيادات الائتمان شرحا مفصلا عن الأعمال التي يقوم بها البنك، واستراتيجيته وخططه المستقبلية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة سواء تلك المتعلقة بخططه الإنشائية والتمويلية أو بخدماته الإلكترونية والرقمية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة