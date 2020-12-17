معرفي: اتباع سياسة الباب المفتوح وتسهيل إجراءات المراجعين

الأولى

شدد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان د. عبدالله معرفي على اهمية استمرار العمل بسياسة الباب المفتوح، لافتا الى وجوب توفير ايسر السبل وتسهيل جميع الإجراءات للحصول على خدمات البنك.

وحث خلال زيارة قام بها الى البنك بمناسبة توليه مهام منصبه على تقديم أفضل خدمة للمواطن حماية لأواصر الأسرة وتوفير السكن الملائم حيث التقى نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح المضف والقياديين في البنك.

وقدم المضف مع قيادات الائتمان شرحا مفصلا عن الأعمال التي يقوم بها البنك، واستراتيجيته وخططه المستقبلية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة سواء تلك المتعلقة بخططه الإنشائية والتمويلية أو بخدماته الإلكترونية والرقمية.

