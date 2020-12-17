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«العفو».. «شامل» عن «بعض»!


فيما تمت الدعوة الى عقد اجتماع نيابي للاتفاق على خطوات تقديم اقتراح العفو الشامل في ديوان مساعد العارضي مساء أمس، استبق النواب فايز الجمهور وحمد المطر وعبدالعزيز الصقعبي واسامة الشاهين وثامر السويط الاجتماع وقدموا اقتراحا بقانون بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم وفق المادة 75 من الدستور.
واعلن العارضي ان هناك تحركا وتنسيقا من 40 نائبا لتبني قضية العفو، وطلب لقاء القيادة السياسية قبل عرض الامر على المجلس، مضيفا: لن نتكسب على هذه القضية وسنقدمها في المجلس وان رفضت سنقدمها مرة أخرى، وهذه قضيتنا الاولى ولن نتخلى عن المحكومين، ونحن لا نزايد وكرسي المجلس ليس اخر همنا.
دعوة العارضي أيدها النواب مبارك العرو وفايز الجمهور وسعود بوصليب.


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