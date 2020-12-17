4 طعون انتخابية.. وغلق باب التقديم الإثنين المقبل

الأولى

قبل اغلاق باب الطعون الانتخابية يوم الاثنين القادم تلقت المحكمة الدستورية حتى امس 4 طعون على انتخابات مجلس الامة 2020 مقدمة من 4 مرشحين يطالبون فيها بإعادة فرز الاصوات وبطلان الانتخابات.

الطعن الاول قدم من المحامي يوسف المحيش عن الدائرة الثانية مطالبا ببطلان الانتخابات برمتها لسقوط مرسوم الدعوة، اما الطعن الثاني فهو المقدم من النائب السابق فيصل الكندري الذي طالب بإعادة فرز وتجميع الاصوات وبطلان عضوية العضو الحائز على المركز العاشر في الدائرة الخامسة.

وفي الطعن الثالث طالب النائب السابق ماجد مساعد المطيري بإعادة تجميع نتائج جميع اللجان الاصلية والفرعية للدائرة الخامسة واعلان النتيجة وفقا لما تسفر عنه اعادة التجميع وما يترتب على ذلك من اثار واستبعاد اوراق التصويت المصطنعة والباطلة التي تم احتسابها لبعض المرشحين وفقا لما تسفر عنه اعادة الفرز والتجميع وبطلان كل ما يخالف ذلك. اما الطعن الرابع الذي قدمه مرشح الدائرة الثانية حامد البذالي الذي حل في المركز الحادي عشر فطالب بإعادة فرز صناديق اللجان الرئيسة والفرعية وبطلان الانتخابات.