آراء

ما هي مسؤولية الأغلبية النيابية التي اجتمعت فور ظهور نتائج الانتخابات؟ وما الذي ينتظره الشعب منها ولماذا بدأت علامات تحميلهم المسؤولية مسبقاً؟ اولاً علينا ان نعرف ان الشعب لن يحمِّل غالبية النواب مسؤولية حل اي ملف ما لم يقبلوا بذلك ويعلنوا التزامهم وهو ما تم للأسف وبخطاب بعيد عن الواقع احضر كل الملفات الشائكة وتعهد بحلها وكأننا لا نعيش الحاضر ولا نعرف طريقة عمل البرلمان وصعوبة الانجاز في ظل هذه البيئة السياسية.

أمام الضغط الذي وضع غالبية النواب انفسهم فيه نحن امام إما نجاح النواب نسبياً وهذا يتطلب قبولا بالحد الأدنى في كل ملف على حدة وبالتضحية بمواضيع من اجل موضوع، او ان يكرروا نفس نتيجة المجالس السابقة بالوصول الى مرحلة اللا انجاز.

اللافت ان كلا الحالتين المتاحتين امام الغالبية اليوم لن تحقق ما تحمله النواب من خطاب شامل للاصلاح تم توجيهه للشعب وسيجد النواب الشعب في النهاية غير راضٍ عما تحقق لا بسبب نوعيته ولكن بسبب الكمية من الملفات والهموم التي شاهدناهم يتحملون مسؤوليتها في خطاباتهم.

أنصح النواب وغالبيتهم اليوم بعدم التفاؤل وعدم استهلاك طاقتهم في عجلة بدايتها مثل آخرتها، وأن يغيروا خطابهم بداية من اليوم ويجعلوه واقعياً يعلن المتاح فقط والممكن ويخاطبوا الشعب مقدماً لقطع الطريق امام اسطوانة الحكومة الدائمة بتحميل الناس نتائج البرلمان ومطالبتهم بحسن الاختيار وكأنها غير مطالبة ايضاً بحسن التصرف وهي من تدير دفة البلد بامتلاكها اكبر كتلة تصويتية في البرلمان بالاضافة الى نوابها، واخيراً لا تكرروا اخطاء الماضي ولا تتحملوا ما لا تستطيعوا تحقيقه. تفاءلوا.

