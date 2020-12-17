لغة الضاد الحصن الأخير للهوية

آراء

اللغة العربية أو لغة الضاد كما يحلو لعشاقها أن يسموها، هي واحدة من أقدم اللغات المعاصرة وأكثرها ثراء بما يربو على اثني عشر مليونا من المفردات وهي لغة القرآن العظيم والأحاديث النبوية الشريفة وهي اللغة الرسمية الأولى لسكان شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين وبلاد الشام وشمال أفريقيا، وهي اللغة الشعائرية والتشريعية لمليار ونصف المليار مسلم على وجه الأرض.

كما أن بعض الكنائس العربية لا تزال تستخدم اللغة العربية في شعائرها، وقد كتب بها اليهود في الشرق الأوسط أعمالهم الأدبية وتخاطبوا بها، لذلك نجدها أكثر اللغات تأثيرا في الأديان السماوية الثلاثة ويكفي لغتنا العربية فخرا أنها اللغة التي اصطفاها الله للاسلام الدين الخاتم ولنسخ ما سبق من شرائع محرفة ولتكون الانذار الأخير للعالمين من ربهم الملك القدير سبحانه وتعالى.

فلغة القرآن هي الخالدة بعد فناء اللغات وهي التي كانت ولا تزال مؤثرة في كل الحضارات قديما وحديثا حتى ان منظمة الأمم المتحدة وبعد جهود عربية دبلوماسية قامت باعتماد اللغة العربية في جدول أعمالها وذلك بتاريخ 18 ديسمبر 1973 والذي اعتبر اليوم العالمي للغة العربية يحتفى به عشاقها في كل مكان والذي ويا للأسف يقل عددهم بمرور الزمن تحت وطأة ثقافة التغريب والانسلاخ الممنهج من الهوية والقومية العربية، فاللغة العربية هي الحصن الأخير للهوية والثقافة والأصالة والتاريخ العريق للمنطقة حتى أن الشاعر حافظ ابراهيم كان يشكو منذ قرن من الزمان اهمال اللغة العربية من أبنائها في ظل هيمنة الاستعمار وثقافتهم الدخيلة على الأمة العربية فكتب يقول:

وسعت كتاب الله لفظا وغاية

وما ضقت عن آي به وعظات

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة

وتنسيق أسماء لمخترعات!

أنا البحر في أحشائه الدر كامن

فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي

فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني

ومنكم وان عز الدواء أساتي

فلا تكلوني للزمان فإنني

أخاف عليكم أن تحين وفاتي

والحقيقة أن المستعمرين اذا أرادوا إحكام قبضتهم على مكان ما يستهدفون هوية من يستعمرونهم ويضربون قواعدهم المعرفية والثقافية وفي العصر الحالي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ هذه الحرب الممنهجة والمعروفة بحروب الجيل الرابع والخامس بهدف البرمجة وتزييف الوعي والتنكر للقيم الأصيلة لكي يسهل بعدها توجيه القطيع بالانسلاخ رويدا رويدا من جلده تمهيدا لاقتلاع الجذور وغرسها في أرض أخرى لن تثمر الا الفتن والفوضى والخراب والدمار.

لذلك نشدد على أن التمسك بلغتنا العربية فرض ديني وواجب اجتماعي ومعركة بقاء وهي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والشعوب، فلغتنا العظيمة لا تحتاح ليوم كي نحتفل بها ولكن تحتاج لشعوب تعرف قدرها وقيمتها وعراقتها، لذلك أناشد كل مؤسسات الدولة وخاصة التعليمية والثقافية والاعلامية بجميع فروعها الاهتمام باللغة العربية من خلال مسابقات حفظ القرآن الكريم وكتابة القصص والروايات والشعر وتخصيص برامج للغة العربية تظهر جمالها من بلاغة ونحو وصرف وتسلط الضوء على عظماء الشعر والأدب العربي في كل زمان ومكان وانتاج افلام تسجيلية قصيرة عنهم، فما أحوجنا في هذا الوقت لمن يبعث فينا الروح القومية حتى يوفقنا الله ويسدد خطانا لما يستوجب رحمته ومغفرته ورضوانه.. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.

