الحالة التفاؤلية السياسية

آراء

جاءت كلمات سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة لتضع خارطة طريق يجب أن يسعى كل منا الى الاسترشاد بها والسير عليها بضرورة البعد عن تصفية الحسابات وافتعال الازمات، فبعد أن عاش الشعب الكويتي تجربة ديموقراطية تسود فيها الحالة التصاعدية المجتمعية تجاه الديموقراطية الكويتية الكثير من الأمل والتفاؤل، نتيجة انعكاس التمثيل النيابي والذي أصبح نبراسا يتغنى به الجميع من خلال اختيار نواب الأمة بكل نزاهة وشفافية، وبهذا الانجاز الديموقراطي يتطلع الكويتيون نحو البدء بمعالجة المشكلات المجتمعية العالقة والتطلع نحو تحقيق الأماني والطموحات بعيدا عن التجاذبات السياسية بين السلطتين، ومن هنا يرى الشارع الكويتي انه حان الوقت للعمل معا للتحليق في سماء التنمية المنشودة من خلال التعاون بين السلطتين تماشيا مع الحالة التفاؤلية المتصاعدة بعد اتمام العرس الديموقراطي والمشاركة الجميلة للشعب الكويتي، لذا يتمنى المجتمع الكويتي من نواب الأمة تقديم مقترحات ورؤى ذات صبغة وطنية تفيد الوطن والمواطن.

إن اللغة التي يرغب بها المجتمع الكويتي هي اللغة الهادئة والهادفة ومفادها الاصلاح والعمل والانتاج بعيدا عن السلبية التي لا تخدم البلد بل تعمل على تراجع تنميتها وتأخرها، ولذلك يعول المجتمع الكويتي على النواب لاسيما الجدد في تقديم المزيد من التشريعات وتفعيل الشعارات التي تم استخدامها عبر حملاتهم الانتخابية والتي كانت تتعلق بعملية البناء والتطوير، ومن هنا نقول نعم لنصنع مستقبل أجمل، فقوة التشريع الحقيقية ليست في قدرته على الثبات والصمود بل مدى مواءمته للمتغيرات المجتمعية ومن ثم استجابته لها بما يعكس تلبية حاجة المواطنين، ان التعاون المشترك والمتبادل المبني على الثقة والاحترام هو الخيار الأمثل والنموذج الأرقى لقيم الديموقراطية ومبادئها الحقيقية، وما نراه من تفاعل مجتمعي واسع النطاق من جميع فئات المجتمع ما هو إلا دليل وتأكيد على الاهتمام والمتابعة الدقيقة وتقييمها، وهنا يكمن جوهر الديموقراطية واستحقاقاتها، ومما لا شك فيه أن التفاؤل من الصفات الجيدة التي يجب ان يتحلى بها المرء والتي توفر له الكثير من المقومات المهمة لصناعة المستقبل الجيد ومن بين الآثار المهمة للتفاؤل على الفرد والمجتمع حب الوطن والحفاظ عليه والعمل على تقدمه ورخائه، كما أن الأمل والتفاؤل من الأشياء التي تدفع بالانسان الى العمل والاجتهاد بعيدا عن نظرية المؤامرة التي لن نجني من ورائها سوى التصادم وتضييع الفرص، كما أن التفاؤل في غدٍ مشرق يضيف نوعا من الراحة والطمأنينة في العمل السياسي لمواصلة النجاحات التي نسعى للوصول اليها، ان خطاب الأمل والتفاؤل جزء من الفكر الاصلاحي، لأن من لا يملك الأمل بالقادم في غدٍ مشرق لا يمكن أن يعمل للاصلاح، ومن يتعامل بمنطق الاحباط واليأس لا تجد لديه الحافز للاصلاح، لأن البديل عن خطاب التفاؤل اشاعة أجواء عدم الثقة في كل شيء فخطاب الأمل والتفاؤل يبني علاقة سوية، فلا تجد مبالغة في الحديث عن الايجابيات واغماض العيون عن السلبيات، لكننا أيضا نملك انجازات كبيرة، ولدينا مسار من الديموقراطية التي نفخر بها وبدستورنا وحصننا الذي نعيش في كنفه، ونقول هذا لأننا نريد أن نبقى دائما نشعر بالأمل والتفاؤل بأننا نستطيع أن نطور أنفسنا، وأن نحل مشاكلنا، نحن في وطن يستحق منا أن نبذل من أجله مزيدا من العمل والتطوير والاصلاح.

