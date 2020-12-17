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خواطر جحا

حبة الرز

حسين دشتي
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الخميس 17 ديسمبر 2020

قبل أن تأكل حبة العيش أو (الرز) هل فكرت يوما ما المراحل التي مرت بها تلك الحبة لكي تصل إلى فمك؟
لنتصور ما هي المراحل الزمنية والأحداث التي تعاقبت معها حبة الرز من بدايتها إلى لحظة وصولها إليك، أين مكان منبتها، ومن كان يسقيها؟ هل فكرت يوما في كيفية نضجها وحصادها وتخزينها؟ وكم المسافة التي قطعتها، حتى وصلت إلى بلادك، وانتقلت بين الأسواق؟
إلى أن وصلت أمامك في السوق واشتريت الكيس الذي بداخله حبات الرز هذه، ولا تنس مراحل طبخها وإعدادها لكي توضع أمامك بكل تواضع.
وهل سألت نفسك يوما كم شخصاً قام بواجبه من أجل وصول هذه الحبة إليك؟ من مزراع وعامل، وسائق، وبائع، ومشتر، وغيرهم؟!
ختاما أقول لكم أحبابي: تذكروا أن مع كل لقمة تأكلونها هناك الملايين قد حرموا منها، ومع كل لقمة قل: الحمد لله رب العالمين على نعمه الوافرة.


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