آراء

الحزن هو القاتل الصامت الذي يتوغل داخل قلب صاحبه لينهي حياته فاذا تسلل الحزن الى الانسان سلبه حريته وأسره داخل دائرة مغلقة من الأسى فيلتف حوله مثل خيوط العنكبوت كلما حاول الهروب منها ازداد تعلقا بها حتى تنهار قواه ويستسلم لمصيره المميت، فعمر الحزن طويل منذ بدء الخليقة فلا احد يتصور حزن سيدنا ادم عندما اخرجه الله سبحانه وتعالى من الجنة وامسك بيده حجرا ابيض من الجنة ليمسح به دموعه فاسود الحجر من خطايا البشر واصبح الحجر الأسود الذي في الحرم، فكان الحزن اول فاجعة تصيب البشر فورثناه في جيناتنا فتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل حتى كبر واصبح مايسمى بالاكتئاب، ومع تقدم التكنولوجيا وزيادة العزلة ازدادت المساحة التي يفرض فيها الحزن نفسه فيبدأ بالبكاء والانعزال وينتهي بالصمت الطويل فالحزن هو الهاوية التي لاتستطيع ان تخرج منها بمفردك فكلما حدقت طويلا داخل الهاوية تحدق الهاوية في داخلك وتتبخر في ضبابية المجهول، وكما قال مصطفى الرافعي ان المرء اذا حزن استدعى كل احزانه السابقة كأن حزنا واحدا لا يكفيه.

فالاكتئاب مرض العصر فلا اكتئاب بدون حزن فضغوطات الحياة واعبائها زادت وتبعتها المشاكل الاسرية وفقدان الاحباب والقلق من المستقبل وكلها تؤدي لنفس الطريق فيمسك الحزن بيدك دون ان تشعر ويوصلك للاكتئاب واما ان يموت او ينتحر، فالجميع ينظر للانسان من الخارج ولا احد يعلم ما بداخله الا الله فحينما ينتحر روبن وليامز الذي اضحك العالم كله يجب ان نعلم ان الامر خطير فكثير من الناس تستهين بمشاعر الحزن والاكتئاب وتسخر من صاحبها ولا تعلم انها بهذا انما تسرع عجلات قطار الحزن ليوصله لقبره فكم من انسان مات بسبب انعدام مشاعر الغير وعدم الاكتراث بعواطفه واحلامه واحزانه اذا انعدم الحب ينمو الحزن، فالامان هو شعور طارد للحزن فيجب ان نتعلم من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وهو يساند صاحبه في الغار وقال له «لا تحزن ان الله معنا» فكان دائما في دعائه يردد اللهم اني أعوذ بك من الهم والحزن.

ان احتواء الشخص الحزين اهم كثيرا من مجرد محاولة اسعاده لان احتواء المشاعر وتفهمها يجعل لها متنفساً، فكثير من الناس حين تتوغل بقلبه مشاعر الحزن ينكرها بكل قسوة ويرفض عقله أن يطلق لها العنان فتحوم تلك الاحزان حوله كنسور جائعة بأجنحة عملاقة تحجب رؤية الشمس، فيظل الانسان يحاربها ويرفضها وينكرها الى أن يسقط فتفتك به تلك النسور، أو تحدث معجزة ما على هيئة شخص يجسد معنى الأمان والاحتواء.

حينها يكون الشخص المنقذ مدركا تماما لأهمية الاعتراف بمشاعر الحزن وليس انكارها، فيهدئ من روع الشخص الحزين ويمسح على قلبه ويخبره انه لابأس من الشعور بالحزن من الأساس، لا تنكر ولا تتجمل ولا تتصنع السعادة، فقط اخرج ما بداخلك أولا فمثل الطبيب البارع، يقوم بتنظيف الجرح أولا وتطهيره ثم يضع ما يساعد على التئامه.

فطريق النجاة هو ان تأخذ بيده الى طريق الله لا ان تتركه في طريق الشيطان ووساوسه فالقرآن والصلاة والخروج من الوحدة الموحشة والدعم النفسي يزيل الهموم ولو كانت مثل الجبال الرواسي ففروا اللى الله وخذوا بيد احبابكم ولا تتركوهم فريسة للحزن والاكتئاب فاجعلوهم سعداء وحاربوا من اجلهم ولا تتخلوا عنهم.

ويجب ان نشكر الله دائما على كل حال فالحزن بداخلك ولكن الله قد حفظك منه ونتذكر قوله تعالى «الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور».

