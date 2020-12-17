الكويت على مفترق الطرق

الاخيرة

نحن على مفترق طرق، فإما أن تستمر اللعبة السياسية بنهجها الخطأ المعمول به منذ عقود طوال، والقائم على تغليب المصالح والأجندات الخاصة والمناكفة الدائمة، التي لا تنتهي بين الحكومة والقوى السياسية بعضها بعضاً، دون أن يهتم أحد بمركب الكويت المتجه للصخور، التي أضرت به، بل وتسببت بغرقه مرات عديدة بالماضي.

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رد الفعل العاطفي لا العقلاني على أحداث جلسة الافتتاح يقوم على خلق استجوابات وأزمات تلد أزمات، سنشهدها عاجلاً لا آجلاً بعيداً عن محاولات حل إشكالات الكويت الحقيقية، وعلى رأسها الدين العام والتركيبة السكانية، وجودة التعليم والصحة، وغياب التخطيط والتنمية الفاعلة، التي تتضمن خلق موارد بديلة للنفط، تعتمد على السياحة والاستثمار، واستحقاقاتها السياسية والاجتماعية.

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ولن تستفيد الكويت وشعبها شيئاً من خلق أزمات وانسدادات، تنتهي باستقالة الحكومات أو حل المجالس، كما حدث مراراً وتكراراً بالماضي، خياراتنا القائمة هي إما أن نبقي خارطة الطريق المدمرة المجربة أو أن نخلق بدلاً منها خارطة طريق مثمرة جديدة، تقوم على معطى التعاون بين السلطات، وحل الإشكالات وتحقيق الإنجازات، وتعزيز الشفافية، وتمكين الكفاءات، والأمر متروك للفرقاء، وللاعبي الحكومة والقوى السياسية المختلفة!

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1 - لماذا لم يطلب حلفاء النائب الوطني حسن جوهر منه عدم الترشح ما داموا قد عقدوا العزم على عدم التصويت له؟

2 - مجلس الأمة يجب أن يمثل الشعب الكويتي بتطلعاته وطموحاته لا تطلعات ورغبات الأعضاء الشخصية!

