الكويت تفوز بجائزة «أبطال الأرض الشباب»

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فازت المهندسة الكويتية الشابة، فاطمة الزلزلة بجائزة «أبطال الأرض الشباب» التي يشرف على تنظيمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقال تقرير نشره موقع «أخبار الأمم المتحدة» على «فيسبوك»، ان فاطمة الزلزلة «مهندسة كويتية شابة اسست مبادرة بيئية للتخلص من النفايات الضارّة بطرق سليمة».

وجاء في التفاصيل بأن المخترعة «بامكانات بسيطة، وجهود شخصية وتمويل فردي، بادرت الشابة الكويتية، المهندسة فاطمة الزلزلة، بإعادة تدوير النفايات كالبلاستيك والورق والمعادن لانقاذ البيئة الكويتية من النفايات الضارّة والتلوّث».

وأشير كذلك الى ان الفكرة لدى المهندسة الكويتية التي لم تتجاوز من العمر 23 عاما بدأت «قبل بضع سنوات، عندما لاحظت وجود مشاكل بيئية وتلوّث الهواء في الكويت، وشرعت على الفور باطلاق مبادرة (يكوستار)». وتمكنت هذه المبادرة من احراز جائزة مسابقة «ابطال الأرض الشباب» التي ينظمها سنويا برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

