«فيسبوك» يطور أداة لقراءة دماغ المتابعين!

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أخبر «فيسبوك» موظفيه، انه يطور اداة لتلخيص المقالات الاخبارية حتى لا يضطر المستخدمون الى قراءتها، كما وضع خططا مبكرة لجهاز استشعار عصبي لاكتشاف افكار الناس وترجمتها الى افعال.

وكانت تلك الاعلانات والمنتجات التجريبية التي تظهر على الشبكات الاجتماعية العملاقة، جزءا من هذه الدراسة التي قام بها «فيسبوك».

وقال مايك شروبر رئيس التكنولوجيا على منصة «فيسبوك» ان: «استثماراتنا في التكنولوجيا لا تتعلق فقط بالحفاظ على خدماتنا قيد التشغيل، بل نحن نمهد الطريق لاختراق تجارب جديدة من شأنها، بدون المبالغة، تحسين حياة المليارات».

ومن بين التطورات التي روج لها شرويفر كانت التزامات الشركة بالذكاء الاصطناعي، التي غالبا ما ينظر اليها داخليا على انها الدواء الشافي لأمراض الشبكة الاجتماعية، وأشار الى ان مراكز بيانات فيسبوك تتلقى «أنظمة جديدة» من شأنها ان تجعلها اسرع من 10 الى 30 مرة وتسمح للذكاء الاصطناعي للفيسبوك بتدريب نفسه بشكل اساسي. وكشفت الشركة ايضا عن: « اداة مساعدة للذكاء الاصطناعي تسمى TLDR، التي يمكن ان تلخص المقالات الاخبارية في نقاط بحيث لا يضطر المستخدم الى قراءة القطعة كاملة. يفترض ان الأداة التي سميت على اسم الاختصار على الانترنت «طويلة جدا، لم تتم قراءتها»، يمكنها ايضا توفير السرد الصوتي، بالاضافة الى مساعد صوتي للاجابة».

