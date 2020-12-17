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«بيت سانتا» في بيت لحم خالٍ من الزوار


«بيت سانتا» في بيت لحم خالٍ من الزوار بعد إغلاق المدينة لمنع تفشي فيروس كورونا. «وفا»


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