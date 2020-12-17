«غوغل» تكشف عن سوار للياقة البدنية

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كشفت غوغل عن احد اختراعاتها الجديدة - سوار للياقة البدنية، اعلن عنه موقع الويب الخاص بمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية. ويعتبر هذا السوار اول انجازات غوغل في مجال اللياقة البدنية، كما تعتبر الفرقة التي قامت بتصميمه اول فرقة متخصصة باللياقة في غوغل على الاطلاق. ونتيجة لعدم ذكر اسم فرقة اللياقة التي قامت بتصميم السوار فلم يذكر ضمن براءة الاختراع سوى السوار على انه سوار خاص بتتبع اللياقة. ويأتي هذا السوار مع تصميم انيق ولافت، مع سلسلة ناعمة وحواف في جزئه الخلفي تعمل كقفل للسوار لتثبيته على المعصم، كما من الممكن تزيد السوار بشاحن مغناطيسي. وتكشف المعلومات ان السوار قد لا يحتوي على شاشة عرض كما ذكر في براءة الاختراع، لذا فلن يكون هناك طريقة للتحقق من البيانات للأنشطة المنجزة التي من المفترض ان يراها المستخدم لمجرد القاء نظرة على معصمه. ولكن يبقى هذا السوار قادرا على تعقب ومراقبة جميع الأنشطة الصحية التي يتم ممارستها. وحلا منها لمشكلة غياب الشاشة عن سوار اللياقة البدنية، تعمل غوغل على تأمين تطبيق يسمح بتوصيل السوار الى الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم.