العثور على الجزء المفقود من الهرم الأكبر في جامعة أسكتلندنية!

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عثر باحثون على قطعة اثرية مفقودة من الهرم الأكبر في الجيزة، منذ اكثر من قرن، في اكتشاف صدفة في جامعة ابردين الأسكتلندية، وفقا لصحيفة «الغارديان». وذكرت عبير العداني، باحثة مصرية تعمل بمعرض الجامعة، انها اكتشفت هذه القطعة عن طريق الصدفة عندما كانت تراجع عناصر مجموعة آسيا بالجامعة، ووجدت علبة سيجار عليها علم بلدها. وعثرت في داخل العلبة على العديد من القطع الخشبية التي حددتها بعد ذلك على انها قطعة من الخشب من الهرم الأكبر كانت مفقودة لأكثر من قرن. وقالت العبداني: «مجموعات الجامعة ضخمة - تصل الى مئات الآلاف من العناصر - لذا فان البحث عنها يشبه العثور على ابرة في كومة قش. لم اصدق ذلك عندما ادركت ما بداخل علبة السيجار هذه». والقطعة الخشبية هي واحدة من ثلاث قطع اكتشفها المهندس واينمان ديكسون داخل غرفة كوينز بالهرم عام 1872، وتعرف باسم «بقايا ديكسون»، يوجد اثنان منهم كرة وخطاف في المتحف البريطاني، بينما توقع البعض ان قطعة خشب الأرز المفقودة كانت جزءاً من قاعدة قياس يمكن ان تكشف عن كيفية بناء الهرم. كما اثار اكتشاف البقايا ايضاً اسئلة جديدة، حيث اظهر التأريخ بالكربون انه يمكن تأريخ قطعة الخشب الى الفترة 3341-3094 قبل الميلاد، اي قبل 500 عام تقريباً من السجلات التاريخية التي تؤرخ الهرم الأكبر في عهد الملك خوفو.