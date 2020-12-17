حمد الجابر: الرفعة والتقدم والازدهار للمملكة

وطن النهار

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي اتصالا هاتفيا مساء أمس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة هنأه فيه على نيله ثقة القيادة السياسية، وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت، متمنيا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، والعمل على كل ما من شأنه تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

بدوره عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذه التهنئة والتي هي محل اعتزاز وتقدير وفخر، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على خادم الحرمين بموفور الصحة وتمام العافية، وعلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والرفعة والازدهار.

وتلقى العلي اتصالا هاتفيا مساء أمس من أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة هنأه فيه على نيله لثقة القيادة السياسية، وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وقد عبر الامير محمد بن سلمان خلال الاتصال عن تمنياته لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدوام التوفيق والسداد والعمل لما فيه ارتقاء ورفعة وازدهار القوات المسلحة ، مؤكدا سموه تطلع وحرص المملكة الدائم على تسخيرها جميع امكانياتها لخدمة الأشقاء في دولة الكويت وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

بدوره عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن بالغ شكره وامتنانه للأمير محمد بن سلمان على هذه التهنئة، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، سائلا المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وعلى المملكة العربية السعودية الشقيقة دوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

من جانب آخر بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ببرقية تهنئة الى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وذلك بمناسبة الذكرى 49 للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة.

وقد أعرب الجابر عن تمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى شعب المملكة بالخير واليمن والبركات.

كما بعث الجابر ببرقية تهنئة الى وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الشقيقة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وذلك بمناسبة الذكرى 49 للعيد الوطني لمملكة البحرين.

وقد أعرب عن تمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى شعب المملكة بالخير واليمن والبركات.

