وزير الدفاع مهنئاً الغانم: أعانك الله على حمل المسؤولية

وطن النهار

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي برسالة الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عبر فيها عن خالص تهنئته له بالثقة الغالية التي أولاها اياه أعضاء مجلس الأمة وذلك بانتخابه رئيساً للمجلس.

وقد تمنى الجابر لرئيس مجلس الأمة دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على حمل هذه المسؤولية والعمل على تحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه خير ورفعة وطننا الغالي وشعبه الكريم.

وقد بعث الجابر برسالة الى النائب أحمد خليفة الشحومي عبر فيها عن خالص تهنئته له بالثقة الغالية التي أولاها اياه أعضاء مجلس الأمة وذلك بانتخابه نائباً لرئيس المجلس متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

كما بعث الجابر برسالة الى النائب فرز محمد الديحاني عبر فيها عن خالص تهنئته له بالثقة الغالية التي أولاها اياه أعضاء مجلس الأمة وذلك بانتخابه أميناً لسر المجلس متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

كما بعث برسالة الى النائب أسامة عيسى الشاهين عبر فيها عن خالص تهنئته بالثقة الغالية التي أولاها اياه أعضاء مجلس الأمة وذلك بتزكيته مراقباً للمجلس متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

