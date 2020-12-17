بنجور: ممتنون للمساهمات الكويتية في تنمية مملكة بوتان

وطن النهار

قال تشيـــرنج جيلتشن بنجور، سفيـــر مملكة بوتان لدى البلاد ان بلاده تحتفل بالعيد الوطنــي 113.

وأضاف في بيان له نحتفل نحن شعب مملكة بوتان بهذا اليوم التاريخـــي للاحتفال بذكرى انتخاب الملك أوجين وانجشوك كأول ملك للحكم الوراثي لمملكة بوتان فى عام 1907. وقد حظينا منذ ذلك الحين بقيادة غير عادية فى ظل حكم ملوكنا، الذين جعلوا باستمرار سعادة شعبنا من أولوياتهم فى ظل فلسفتنا التنموية المعروفة بـــــ «اجمالي السعادة الوطنية» لترويج مفهوم تحسين السعادة والرضا للمواطنين فى المجتمع البوتاني بدلا من نمو المؤشر الاقتصادى العالمي واجمالي الناتج القومي، علما أن تلك الفلسفة تتحقق من خلال أربعة أعمدة أساسية للتنمية هي: تنمية اقتصادية اجتماعية متعادلة، الحفاظ على تراثنا الثقافي الغني، والحفاظ على بيئتنا، ووجود حكومة رشيدة.

في ظل فلسفتنا التنموية، تمتعت بوتان بالسلام والرقي والازدهار لأكثر من قرن. اليوم، في ظل عالم سريع التغيــر، نظل ثابتين في سعينا لتحقيق التنمية المستدامة حيث وبلغ متوسط النمو السنوي 7.4 % على مدى العقدين الماضيين، تعد مملكة بوتان واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة. علما بأن الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد قد تضاعف ثلاث مرات على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية حيث باتت مملكة بوتان الآن جاهزة للتخرج رسميا من فئة الدول النامية بحلول عام 2023. في ظل الحفاظ على البيئة وطبقا للدستور أن مملكة بوتان تقوم بالحفاظ على 60% على الأقل من أرضها كغابة، وتواصل مملكة بوتان امتصاص ثلاثة أضعاف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أكثر مما يصدر، ما يجعلها البلد الوحيد الخالي من الكربون. بفضل العادات والتقاليد البوتانية الراسخة في حياتنا اليومية، يستمر تراثنا الثقافي الغني في الازدهار حتى ونحن نحتضن ضرورات العولمة.

وقال: لقد بدأت العلاقات الثنائية بين مملكة بوتان والكويت في 1983، بافتتاح مملكة بوتان سفارتها الثالثة في العالم في الكويت ما يدل على الأهمية السياسية لعلاقاتنا الدبلوماسية مع الكويت. ان علاقات البلدين راسخة وقديمة تتسم بالصداقة القوية والوثيقة. ونحن ممتنون للمساهمات القيمة التي قدمتها الكويت نحو تنمية مملكة بوتان وذلك من خلال دعم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي ساهم بشكل كبير في تقدمنا ??الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف ان الزيارات الثنائية المتعددة بين البلدين الصديقين على أعلى المستويات السياسية والتعاون المتبادل على الساحة الدبلوماسية والدولية هي شهادة على العلاقات الوثيقة من الصداقة القوية وروح الأخوة بين البلدين الصديقين، حيث كانت آخر زيارة رفيعة المستوى من قبل الأميـر جيغل أوجين وانجشوك، المبعوث الخاص لملك بوتان الى الكويت من 18 - 20 أكتوبر 2020 وذلك من أجل تقديم واجب العزاء لأسرة آل الصباح وحكومة وشعب الكويت بوفاة سمو أمير البلاد الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.

وقال: في الختام أود أن أغتنم هذه الفرصة لأنقل تحيات وتقدير واحترام ملك بوتان الى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والى سمو ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مثمنين دعم ومساندة وتعاون وجهود الكويت قيادة وحكومة وشعبا نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت ومملكة بوتان.

