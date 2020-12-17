الفارس: تطوير منظومة العمل ورفع مستوى الأداء

وطن النهار

التقت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس بمدير عام البلدية أحمد المنفوحي، كما حضر اللقاء نواب المدير العام، وذلك لبحث الملفات المتعلقة ببلدية الكويت والتأكيد على أهمية السعي لتحقيق طموحات المواطنين.

وأكدت الفارس خلال لقائها على ضرورة الوعي بحجم التحديات التي تواجه عمل بلدية الكويت في المرحلة المقبلة مع التأكيد على تسخير كل الامكانات للارتقاء بالعمل عبر التعاون والبذل في هذا الجانب.

كما التقت الوزيرة الفارس مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي والأمين العام للمجلس البلدي للتعارف والتأكيد على فتح باب التعاون مع المجلس، وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم المواضيع ذات الصلة بالمجلس البلدي وبلدية الكويت.

كما عقدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس لقاء جمع وكيل وزارة الأشغال العامة م. اسماعيل الفيلكاوي والوكلاء المساعدين في الوزارة في اول لقاء لها بعد تجديد الثقة بها لتولي حقيبة وزارة الأشغال العامة.

حيث بحثت الفارس مع قيادات الوزارة الخطة الاستراتيجية للوزارة والاعمال المنجزة على مستوى المشاريع خلال الفترة الماضية.

وحثت الفارس قيادات وزارة الاشغال العامة خلال اللقاء لبذل المزيد من الجهود في سبيل تطوير منظومة العمل والأداء وتجاوز التحديات المستقبلية.

من جانب آخر استقبل رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي في مكتبه صباح أمس وزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس حيث تبادل الطرفان الموضوعات الخاصة بالشأن البلدي.

ومن جهة أخرى اجتمعت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي والأمين العام للمجلس البلدي للتعارف والتأكيد على فتح باب التعاون مع المجلس وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم المواضيع ذات الصلة بالمجلس البلدي وبلدية الكويت. من جانبها قالت العضو مها البغلي إن اعضاء المجلس البلدي التقوا ووزيرة شؤون البلدية رنا الفارس وباركوا لها على تجديد الثقة بعودتها كوزيرة وتشجيعها على أدائها خلال الفترة الماضية، موضحة ان هناك آمال على عاتقها كونها اول وزيرة تقود وزارة شؤون البلدية. وذكرت البغلي في تصريح صحافي أنه تم التطرق للتحديات في المجلس البلدي وطريقة التعامل مع الجهاز التنفيذي الذي بات يعاني منه المواطنون والجهات الحكومية والاعضاء على حد سواء، موضحة انه تم تسليط الضوء على بطء الإجراءات والاستجابة لإنجاز المعاملات في الجهاز التنفيذي للمعاملات وتأخير الميكنة والتحول الإلكتروني الكامل ما يؤثر سلباً على أداء البلدية.

وزادت تم ضرب مثل بالتأخير في آلية استخراج شهادة الاوصاف التي تعد ابسط معاملة حيث تأخذ ما يقارب 4 أشهر علماً بأن مدتها 6 أشهر فقط اضافة الى مثال آخر في تأخير الرخص لاصحاب المشاريع الصغيرة وتكبدهم إيجارات دون البدء بالعمل. واوضحت أن «البلدي» اطلع الوزيرة على وجهة نظر بعض الجهات الحكومية التي كانت تشتكي من تأخير المعاملات فضلاً عن اكتشاف بعض أعضاء المجلس معاملات موجودة لسنوات في ادراج الجهاز التنفيذي، مضيفة ان الاعضاء اطلعوا الفارس عن تأخير اللوائح وذكروا بأنها من غير المقبول أن يكون هناك جهاز قديم لا يوجد به لوائح تنظيمية للمعاملات بداخله. ولفتت البغلي إلى أن الوزيرة وعدت بالنظر للملاحظات والتوجه للحكومة الرقمية والتخلص من المعاملات الورقية وبعض الاستثناءات التي تحصل لعدم وجود لوائح، ووعدت بأنها ساعية لمد يد التعاون مع اعضاء البلدي للدفع بعجلة التنمية وخدمة الوطن والمواطنين.

