عمر: الكويت احتلت المرتبة الـ 60 في مؤشر «الابتكار»

وطن النهار

أكد مدير عام المعهد الكويت للابحاث العلمية د. سميرة السيد عمر، أن الكويت احتلت المرتبة الـ 60 من أصل 129 دولة في المؤشر العالمي للابتكار»، كما انها ثانياً على المستوى العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن ذلك خلال 10 اختراعات وتقنيات جديدة حصل على براءات اختراع لها خلال الفترة من إبريل 2019 وحتى مارس 2020.

جاء ذلك في كلمة خلال رعايتها الذي نظم صباح امس وفق الاشتراطات الوقائية المعتمدة من السلطات الصحية، حيث قالت أنه لما كان المؤشر العالمي للابتكار الذي يصدر عن معهد أنسياد لإدارة الأعمال بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، يستند إلى مقاييس تفصيلية منها العمل المؤسسي، ورأس المال البشري والأبحاث، والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور بيئة الأعمال، والمعرفة والتكنولوجيا، موضحة إن ذلك يعني أن التطبيق التجاري للابتكارات وتطوير الأسواق وبيئة الأعمال من العناصر المهمة التي تحقق مكانة تنافسية للكويت على المستوى الدولي، بالإضافة إلى ما يحققه ذلك من تطوير بيئة الأعمال فيها وفتح أسواق وآفاق استثمارية وتجارية واعدة أمام القطاع الخاص، وإيجاد فرص عمل جديدة، مع تنويع مصادر الدخل الوطني، مضيفة كلها عناصر مهمة لمستقبل التنمية في بلادنا ومستقبل أجيالنا.

وقالت: أنه «بلا شك فإنه لا يمكن التقدم في هذه المحاور إلا بتحقيق تعاون أكبر وأكثر فعالية وتأثيراً بين المؤسسات البحثية والعلمية والنشاط الابتكاري في الدولة من جهة وبين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمر الوطني من جهة أخرى».

ودعت مؤسسات القطاع الخاص إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والاهتمام بشكل أوسع بالاستثمار في مخرجات أبحاثه وابتكاراته والتقنيات التي يتوصل إليها، مجددة التأكيد بأن التقارب بين المعهد وبين المستثمرين ورجال الأعمال سيحقق فوائد مهمة وواعدة لكل الأطراف وينهض بالتنمية في بلادنا، مضيفة إنني أتطلع معكم أن يحقق هذا الملتقى خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، وأوكد أن معهد الكويت للأبحاث العلمية يفتح أبوابه دوماً من أجل تحقيق هذا الغرض.

ولفتت إلى أن معظم دول العالم عانت مثل الكويت خلال العام الجاري (2020) من آثار جائحة كورونا الأمد الذي جعلها أوقفت كثيراً من أنشطة الاقتصاد العالمي، حيث تراجعت أنشطة الابتكار والمكانة التنافسية، وهو ما يتطلب منا الانتقال من مرحلة الاحتواء إلى التعافي إلى التقدم من خلال تحفيز الابتكار في العديد من المجالات ولاسيما المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية وبمكافحة الفيروسات المستجدة والتجهيزات والأدوات المختبرية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع التسويق والعمليات التجارية عبدالمحسن الهارون، أنه لا يمكن الاستفادة من الابتكار إلا من خلال تسجيله براءات اختراع ما يتيح نقله من مستوى المختبر ومعامل الابتكار إلى مرحلة الإنتاج لصالح المجتمع والمستهلك، موضحا أنه من هذا المنطلق رفع معهد الكويت للأبحاث العلمية من معدل اهتمامه بالحصول على براءات الاختراع، وذلك في موازاة التزامه بنشاط البحث العلمي التطبيقي الذي يعتمد بشكل رئيسي على إجراء الدراسات والبحوث العلمية لصالح الهيئات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والذي حقق المعهد من خلاله إنجازات مهمة ومؤثرة في مسيرة التنمية الحضارية في البلاد على مدار أكثر من (50) عاماً. وقال الهارون، ان المعهد تمكن خلال السنوات الخمس الأخيرة من الحصول على عدد 38 براءة اختراع لتقنيات وأجهزة وأنظمة تخص مجالات: المياه، والبيئة، والبترول، والمواد الصناعية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا النانو وغيرها، كما أن اختراعاته وابتكاراته حصدت عدداً كبيراً من الجوائز في مسابقات ومعارض دولية، وقد كان آخرها حينما أعلن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية قبل أيام قليلة عن فوز المعهد بجائزة الاتحاد في مجال الابتكار لعام 2020 عن أحد ابتكاراته في مجال الطاقة، وقد سبق ذلك فوز المعهد بـ 9 جوائز في المعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات في الشرق الأوسط خلال شهر فبراير الماضي، وقد بلغ إجمالي الجوائز التي فاز بها المعهد وباحثوه خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من أربعين جائزة، وهذا الرصيد الكبير لمُنجزات المعهد نضعه أمام المؤسسات الراغبة في اقتناص الفرص والاستثمار في التكنولوجيا بالشكل الذي يؤمن للقطاع الخاص آفاقاً جديدة وواعدة.

