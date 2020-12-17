كمال اقترح جسر مشاة واستراحة للطلبة

وطن النهار

قدم عضو المجلس البلدي د. حسن كمال مقترحاً بشأن مواقف سطحية للسيارات وجسر مشاة واستراحة للطلبة بكلية التربية الأساسية في العارضية حيث يقع حرم كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة العارضية ويحتوي على مبان منفصلة للطلاب والطالبات، وتحرص كلية التربية الأساسية على تقديم خدمات تربوية وتعليمية متميزة، عبر كوادر رائدة ومؤهلة علميا ومهنيا، لاعداد معلم ذي كفاءة. وقال كمال في المقترح يعاني أغلب الطلاب والطالبات من نقص في مواقف السيارات بالاضافة الى ازدحام للحركة المرورية عند البوابات الرئيسة للكلية وطالب بانشاء مواقف سيارات سطحية على طريق 103 (شارع غريب الجسار) في الجهة المقابلة للبوابة الرئيسة لحرم كلية التربية الأساسية في منطقة العارضية، كما طالب بانشاء جسر مشاة مظلل للطلبة يربط المواقف السطحية للسيارات مع مباني كلية التربية الأساسية، فضلا عن تخصيص موقع لغرفة انتظار الطلبة في جهة مواقف السيارات السطحية مع ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجهات الحكومية ذات العلاقة آملا أن يتم الالتزام في المدة القانونية لدراسة اقتراحات أعضاء المجلس البلدي.