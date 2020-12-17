الرفاعي: نعتز بدور الحرس الوطني في الصفوف الأمامية والتصدي لـ «كورونا»

وطن النهار

استقبل الفريق أول متقاعد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ أحمد النواف في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني سفير جمهورية إيطاليا لدى الكويت كارلو بالدوتشي.

ورحب نائب رئيس الحرس الوطني بالسفير الإيطالي، ونقل له تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، مشيدا بدور السفارة الإيطالية في دعم العلاقات المتميزة بين البلدين.

وناقش اللقاء سبل تفعيل التعاون المشترك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين الكويت وجمهورية إيطاليا الصديقة.

من جانب اخر، قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي، بتكريم قوة واجب الحرس الوطني المشاركة في تأمين وحماية محجر وزارة الأشغال العامة «ستاد جابر» بعد انتهاء المهمة المكلفين بها، وذلك بحضور قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم أحمد وكبار القادة والضباط.

ونقل وكيل الحرس الوطني إلى المكرمين إشادة وتقدير القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، لما قاموا به من جهود كبيرة على مدار 244 يوما، واعتزازهم بالدور الوطني الذي قاموا به ضمن الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وتقديم الدعم والإسناد لإخوانهم في جميع جهات الدولة.

وشكر وكيل الحرس الوطني المكرمين على جهودهم وظهورهم بصورة مشرفة تليق برجال الحرس الوطني، داعيا إياهم إلى الاستمرار في التدريب والتأهيل والجهوزية الكاملة لتلبية نداء الواجب.

