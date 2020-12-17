الحريص: أعتز بثقة القيادة

وطن النهار

أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية على تجديد الثقة به في التشكيلة الوزارية الجديدة.

وأكد في تصريح صحافي امس الأربعاء الحرص على مضاعفة الجهد لتطوير أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة في الشؤون التشريعية وكل الأمور المتعلقة بالتقارير والموضوعات البرلمانية.

وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

ودعا المولى عزوجل أن يكون عند حسن ظن القيادة السياسية وأن يكون على قدر المسؤولية في خدمة الكويت ومواطنيها.

