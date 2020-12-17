حالات الوفاة بـ «كورونا» صفر والإصابات الجديدة 261

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146971 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى يوم أمس عند 913 حالة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض بالفيروس ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3149 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 6633 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1196920 فحصا.وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة الرسمية والجهات الرسمية الأخرى في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 310 إصابات في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142909 حالات.

