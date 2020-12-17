أحمد العجمي يفوز بجائزة أفضل طبيب بيطري في الخليج

وطن النهار

فاز الطبيب البيطري الكويتي د. أحمد ضيدان العجمي بجائزة المراعي لأفضل طبيب بيطري في دول مجلس التعاون الخليجي ليكون بذلك ثاني كويتي على التوالي يحصل على الجائزة السعودية الرائدة.

وفي تصريحات لـ«كونا» أعرب د. أحمد العجمي وهو مراقب المختبرات والبحوث البيطرية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية عن فخره واعتزازه برفع اسم الكويت خليجيا أو في المحافل والتجمعات الدولية.

ولفت العجمي إلى أنه قدم مجهودا كبيرا لتطوير مهنة الطب البيطري في الكويت في مجال علم الكائنات الدقيقة البيطرية لمسببات الامراض المعدية والمشتركة والمنتقلة عن طريق الغذاء ذي المنشأ الحيواني وكذلك الصحة العامة البيطرية ليتوج بهذه الجائزة المهمة في مسيرته العملية والعلمية.

وأشار إلى أن «تقدير الجهود في مثل هذه الجوائز يعد حافزا كبيرا للباحثين حيث يشعرون بتقدير لجهودهم وأن هناك اهتماما بتخصصهم الذي يعد من أهم التخصصات».

وشدد العجمي على أن الكويت ودول المنطقة عامة تملك عقولا نيرة ومبتكرة وتواقة الى الاكتشاف والبحوث لكنها في حاجة للدعم والرعاية لتحقيق مستويات علمية عالمية بما يساهم في جعل البلاد مركزا علميا مهما على الصعيد العالمي.

والدكتور أحمد العجمي حاصل على الدكتوراه من جامعة الطب البيطري هانوفر بألمانيا في علم الكائنات الدقيقة الطبية البيطرية لمسببات الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان والمنقولة عن طريق الأغذية حيوانية المنشأ وهو الكويتي الثاني الذي يحصل على «جائزة المراعي للطبيب البيطري على التوالي بعد زميله الطبيب البيطري عبد العزيز العتيقي من معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وفي حفل تكريم الفائزين بالدورة 12 لجائزة (المراعي للطبيب البيطري) الذي أقيم برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية تناصف جائزة (أفضل طبيب بيطري في السعودية) الطبيبان السعوديان علاء الدين حكمي من أمانة منطقة جازان وذيب المري من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

وحصلت على جائزة (أفضل طبيبة بيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي) الدكتورة سماح الشريف من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان.

وفاز بجائزة (الباحث المتميز في الطب البيطري) د. إسلام سعد الدين من جمهورية مصر العربية ويعمل بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.

وأطلقت جائزة (المراعي للطبيب البيطري) في عام 2010 بهدف التأكيد على الدور الفاعل للطبيب البيطري في حماية الصحة العامة للثروة الحيوانية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي وإظهار الوجه المشرق لمهنة الطب البيطري وتوفير الدعم لها.

