الناصر: «القنصلية» همزة الوصل مع المواطنين

وطن النهار

قام وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر يرافقه نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله أمس بزيارة ميدانية إلى مبنى إدارة الشؤون القنصلية الكائن في منطقة الشويخ. وأكد الناصر في كلمة خلال الزيارة أن الإدارة القنصلية تمثل همزة الوصل المباشرة بين وزارة الخارجية والمواطنين والمراجعين، مشيدا بجهود القائمين عليها وجميع الكوادر العاملة فيها خصوصا خلال الفترة الماضية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأثنى على كل التسهيلات التي يقدمها العاملون في الإدارة للمواطنين والمقيمين في البلاد داعيا القائمين على الإدارة لأخذ زمام المبادرة لتطوير العمل لاسيما فيما يخص التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة والخروج عن الأطر التقليدية في العمل بما يحقق المرونة والسرعة في العمل والإنجاز.

واطلع الناصر خلال الزيارة على سير أعمال الإدارة وجميع العاملين فيها وعلى أحوال المراجعين وكل الدوائر والأقسام في الإدارة.

وكان في استقباله لدى وصوله المبنى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد وعدد من كبار مسؤولي الإدارة.

